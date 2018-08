Partia Chłopska jednak bez Renaty Beger?

Założona przez byłych działaczy Samoobrony Partia Chłopska (PCh) rozmawia "z większymi partiami" o wspólnym starcie w wyborach samorządowych - poinformował PAP szef partii, były poseł Samoobrony, Krzysztof Filipek. Za rok jego partia chce już samodzielnie walczyć o mandaty w parlamencie. W jej szeregach odnajdziemy między innymi byłą poseł Samoobrony Danutę Hojarską. Nie jest pewnym, czy do Partii Chłopskiej dołączy jednak Renata Beger.

Zdjęcie "To nie jest taka oczywista oczywistość, że pani Renata Renata jest tak na sto procent w Partii Chłopskiej" /Jan Bielecki /East News

Partia Chłopska została wpisana do ewidencji partii politycznych 3 kwietnia 2018 roku. Filipek powiedział PAP, że partia "jest na etapie budowania struktur". "To nie jest coś, co można zrobić w przeciągu miesiąca-dwóch, więc jeśli chodzi o wybory samorządowe, to samodzielnie nie będziemy jeszcze w stanie wystartować, ale rozmawiamy z innymi, większymi partiami, na temat uczestnictwa w tych wyborach" - zaznaczył.

Pytany, czy rozmawia z PiS, PSL, SLD czy Kukiz'15, odparł, że "wśród wymienionych jest partia, z którą rozmowy są najbardziej zaawansowane". "Ale podzielę się tą informacją dopiero wtedy, gdy będzie ostateczna decyzja i gdy będzie można wspólnie z tym ugrupowaniem ogłosić taką informację" - wyjaśnił.

O rozmowach z innymi partiami nie chciała mówić wiceprzewodnicząca PCh, była poseł Samoobrony, Danuta Hojarska. Sama nie towarzyszy Filipkowi w negocjacjach, gdyż ma problemy ze zdrowiem. "Jestem po operacji kolana, nie jeżdżę, nawet do Warszawy nie dojadę i nie wiem nawet z kim on rozmawia" - wyjaśniła. Dodała, że "na razie nie zamierza nigdzie startować". "Jestem sołtysem na wsi i to mi wystarczy, a Warszawa już mnie nie ciągnie, to już nie moje klimaty" - dodała.

Filipek pytany o program wyborczy partii powiedział, że Partia Chłopska "skupia się na problemach rolnictwa, ale nie tylko". Dodał, że chodzi głównie o "zagwarantowanie opłacalnych cen, kontraktacji, ubezpieczeń, kontrolę importu". "To wszystko ma związek z opłacalnością produkcji i nad tymi sprawami chcemy się bardzo mocno pochylić" - zapowiedział.

Szef PCh powiedział, że jego partia opiera się "nie tylko na działaczach Samoobrony i na jej byłych posłach". "Zgłasza się do nas wiele osób spoza polityki i spoza Samoobrony. Droga jest otwarta dla każdego" - zadeklarował.

Poinformował, że w rozmowach o udziale PCh w wyborach samorządowych towarzyszy mu Wacław Klukowski, prezes Pyrzyckiego Stowarzyszenia Gospodarstw Rodzinnych Poszkodowanych przez ANR. Klukowski, który był posłem Samoobrony, ocenił w rozmowie z PAP, że rozmowy o wyborach samorządowych są "bardzo zaawansowane i obiecujące". Jego zdaniem, zakończą się one w przeciągu dwóch tygodni.

"Na pewno będziemy przygotowani za rok do wyborów parlamentarnych, a do wyborów samorządowych będziemy musieli iść poprzez koalicję, bo niestety przez sąd zostaliśmy późno zarejestrowani i teraz byłoby nam trudno to zorganizować w skali kraju na poziomie sejmików" - stwierdził Klukowski. Jak dodał, PCh koncentruje się na wyborach do sejmików, gdyż - jak zauważył - "są stricte polityczne i pokażą, co jesteśmy warci".

Klukowski ocenił, że od chwili, gdy odszedł z polityki, "nikt - łącznie z PiS - nie zajął się profesjonalnie rolnictwem". "Każdy rolnictwo traktuje jak margines i jeśli tak dalej potrwa, to w przeciągu następnych dwóch kadencji rolnictwo w Polsce będzie się niestety musiało zwinąć" - podkreślił.

Jako pierwszy o możliwym starcie działaczy Partii Chłopskiej w wyborach poinformował we wtorek "Super Express". Z nieoficjalnych informacji gazety wynikało, że w inicjatywę Filipka i Hojarskiej zaangażowała się także była poseł Samoobrony Renata Beger. Filipek w rozmowie z PAP nie potwierdził tego. "Jestem w stałym kontakcie z panią Renatą, aczkolwiek ona nie jest aż tak zaangażowana, jak pozostałe osoby" - powiedział.

Dopytywany, czy Beger jest członkiem partii, Filipek stwierdził, że "jeszcze nie zostało to określone". "Rozmawiamy, jesteśmy w stałym kontakcie, ale to nie jest taka oczywista oczywistość, że pani Renata jest tak na sto procent w Partii Chłopskiej" - stwierdził Filipek.