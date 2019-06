Założenie nowej partii, z której list mieliby startować politycy ugrupowań lewicowych to pomysł Lewicy Razem na wybory parlamentarne - wynika z informacji PAP. Partia miałaby charakter "parasolowy" - członkostwo w niej nie wykluczałoby przynależności do macierzystych ugrupowań.

Zdjęcie Marcelina Zawisza z zarządu Lewicy Razem /Jan Bielecki /East News

Ten pomysł przedstawiciele Lewicy Razem (dawniej Partia Razem) mieli przedstawić podczas prowadzonych w minionym tygodniu rozmów z innymi ugrupowaniami lewicowymi w sprawie budowy bloku na wybory parlamentarne - m.in. z Wiosną Roberta Biedronia, SLD, Zielonymi.

Reklama

Założenie przez przedstawicieli lewicowych formacji nowej partii miałoby umożliwić start w wyborach bez tworzenia oficjalnej koalicji. Koalicja bowiem, by dostać się do Sejmu, musi przekroczyć próg 8 proc. Z kolei partie mają próg 5-procentowy, ale by startować z takich list wszystkie partie musiałby uznać nadrzędność jednej z nich - tej, która oficjalnie rejestrowałaby listy.

Marcelina Zawisza z zarządu Lewicy Razem nie chciała w rozmowie z PAP potwierdzić tych informacji, choć też im nie zaprzeczyła. "Rozważamy różne warianty startu w wyborach, łącznie z koalicją, czy startem jako komitet wyborczy wyborców. Wszystko jeszcze jest otwarte" - powiedziała.

"Rozmawiamy z wszystkimi po lewej stronie - z SLD, Wiosną, Unią Pracy, Ruchem Sprawiedliwości Społecznej. Wychodzimy z założenia, że jeśli chcemy się dogadać, powinniśmy rozmawiać we własnym gronie, a nie poprzez media. A cel jest taki, by zbudować lewicową alternatywę" - dodała Zawisza.