Pastor instruuje, jak bić dzieci. Szokujący poradnik trafił do księgarń

Do polskich księgarń, nakładem wydawnictwa Kościoła Chrześcijan Baptystów "Słowo Prawdy", trafił poradnik "Pasterz serca dziecka" autorstwa Tedda Trippa, promujący bicie dzieci. Książka wywołała oburzenie i zdecydowaną reakcję Rzecznika Praw Dziecka. Zareagowało też wydawnictwo.

Zdjęcie Fragment książki /facebook.com

Sprawę nagłośniła w mediach społecznościowych psycholożka i blogerka Magdalena Komsta. "Wydawnictwo Słowo Prawdy wydało książkę Tedda Trippa "Pasterz serca dziecka", promującą bicie dzieci, nawet niemowląt 'za karę'" - zaalarmowała na Facebooku. Do wpisu dołączyła fragmenty publikacji.

"Zdjęcia książki otrzymałam od swojej czytelniczki, która jest matką, lekarką i osobą wierzącą, ale była w totalnym szoku i zdumieniu, że takie książki są nadal na rynku bez jakiejkolwiek reakcji" - powiedziała Komsta w rozmowie z serwisem edziecko.pl.

Instrukcja bicia dziecka

Autor książki opisuje m.in. jak rodzic powinien dać dziecku klapsa. "Powiedz dziecku, ile klapsów otrzyma. (...) Usuń rzeczy, które mogą zneutralizować karę (pielucha, kalesony itp.). Zaraz po wykonaniu kary załóż odzież z powrotem" - brzmi fragment poradnika.



Według autora, gdy dziecko "jest dość duże", by przeciwstawiać się poleceniom rodzica, "jest wystarczająco dojrzałe do tego, by być karane".



Tedd Tripp radzi też, że "jeżeli to tylko możliwe, gdy musisz ukarać swoje dziecko, powinieneś to zrobić w odosobnieniu". "Musisz być rozsądny. Niektórzy są nawet gotowi donieść policji, że sprawiasz swoim dzieciom lanie" - przestrzega.





Rzecznik Praw Dziecka: To przestępstwo

Pod wpisem Komsty pojawiły się tysiące komentarzy, w których internauci nie kryli oburzenia książką.



"Skandaliczne! Oczywiście podejmiemy działania w tej sprawie!" - zapowiedziała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę".



Pilne zajęcie się sprawą zapowiedział też Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. "Trudno uwierzyć, że to prawda. Tę książkę trzeba jak najszybciej wycofać z rynku. To nawoływanie do bicia dzieci, a to przestępstwo. Zajmę się tym w trybie pilnym" - napisał na Twitterze.



Wydawnictwo wstrzymuje sprzedaż

Wydawnictwo poinformowało na Facebooku, że "w związku z kontrowersjami wokół książki" zdecydowało o tymczasowym wstrzymaniu sprzedaży. "W ciągu najbliższych tygodni zostanie podjęta decyzja o jej przywróceniu do sprzedaży lub wycofaniu z oferty. Decyzję ogłosimy w osobnym komunikacie" - przekazano.



Wydawnictwo Słowo Prawdy - jak czytamy na jego stronie internetowej - istnieje od 1925 roku i jest organem prasowym oraz wydawniczym Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.



"Publikujemy książki przede wszystkim o tematyce religijnej, których celem jest wyjaśnienie spraw doktrynalnych, lepsze poznanie i zrozumienie wielu trudnych tematów oraz wzrost duchowy. Książki, które publikujemy są pieczołowicie przez nas przygotowywany i dobierane do naszego profilu działalności" - reklamuje się wydawca.



Z kolei o Teddzie Trippie wydawnictwa pisze, że "jest pastorem i cenionym specjalistą w zakresie poradnictwa, wychowywania i duszpasterstwa. Jest mówcą konferencyjnym, prowadzi wiele szkoleń, seminariów. Jest ojcem trójki dzieci i dziadkiem siedmiorga wnucząt".