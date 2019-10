Były szef komisji weryfikacyjnej i były wiceminister, a obecnie europoseł Patryk Jaki, zapowiada wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, którzy orzekali w sprawie uchylenia decyzji komisji weryfikacyjnej. "Macie zamiast demokracji 'sędziokrację'" - stwierdził.

Zdjęcie Patryk Jaki /Beata Zawrzel /Reporter

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił we wtorek decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska, która zginęła w 2011 r. w niewyjaśnionych okolicznościach. Skargę na decyzję komisji złożył m.in. Marek M. - "handlarz roszczeniami".

Reklama

Były szef komisji weryfikacyjnej, obecnie europoseł Patryk Jaki zapowiedział po decyzji WSA, że złoży "wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, którzy łamią prawo".

"Macie zamiast demokracji 'sędziokrację'. Sąd i ratusz PO stają za przestępcami z mafii reprywatyzacyjnej. Kiedy każdy wie, że w sprawie tej kamienicy był przekręt. Złożę wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, którzy łamią prawo" - napisał Jaki na Twitterze.

W kolejnym wpisie dodał, że "sędziowie w tej sprawie łamią prawo". "Przyznali sobie uprawnienia władzy ustawodawczej i nie stosują ustawy uchwalonej przez Sejm. A ich obowiązkiem jest orzekanie na podstawie ustaw, których nie uznają. Skandal nad skandale" - ocenił.

Decyzję reprywatyzacyjną w sprawie nieruchomości przy ul. Nabielaka 9 w styczniu 2006 r. podpisał Mirosław Kochalski - ówczesny sekretarz miasta stołecznego Warszawy. Na jej mocy kamienicę - gdzie mieszkała między innymi działaczka lokatorska Jolanta Brzeska, która zginęła w 2011 r. w niewyjaśnionych okolicznościach - przekazano trojgu spadkobiercom dawnych właścicieli i znanemu "kupcowi roszczeń" Markowi M., który część praw miał nabyć za bezcen od innych spadkobierców.

Reprywatyzację nieruchomości przy ul. Nabielaka 9 komisja weryfikacyjna uchyliła w grudniu 2017 r., nakazując jednocześnie Markowi M. zwrot ponad 2,9 mln zł.

Komisja argumentowała, że po reprywatyzacji sytuacja lokatorów kamienicy radykalnie się pogorszyła: podwyższono czynsze, co doprowadziło do powstania zaległości finansowych, a to z kolei skutkowało postępowaniami o zapłatę i eksmisjami. W konsekwencji niemal wszyscy lokatorzy opuścili swoje mieszkania.

Skargę na decyzję komisji w zakresie uzasadnienia złożyło m.st. Warszawa, zaskarżył ją także Marek M. We wtorek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zdecydował o jej uchyleniu.