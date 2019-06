- O potencjalnej współpracy rozmawiam ze wszystkimi oprócz Platformy Obywatelskiej - powiedział lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Dodał, że warunkiem współpracy będzie podpisanie deklaracji dot. wprowadzenia zmian ustrojowych. O wynikach rozmów Kukiz ma poinformować w piątek na konferencji prasowej.

Zdjęcie Paweł Kukiz /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie Kukiz'15 zdobył 3,69 proc. głosów, Paweł Kukiz rozpoczął serię spotkań przed wyborami do parlamentu. "Rozmawiam ze wszystkimi oprócz Platformy Obywatelskiej w sprawie jesiennych wyborów" - powiedział lider Kukiz'15.

Czego dotyczą rozmowy?

Reklama

Rozmowy dotyczą przede wszystkim spraw ustrojowych. "Rozmawiam o nadaniu biernego prawa wyborczego wszystkim obywatelom poprzez wprowadzenie ordynacji mieszanej: częściowo partyjnej, częściowo jednomandatowej - jak na Węgrzech" - mówił Kukiz.

Jak dodał, spotkania dotyczą także wprowadzenia obligatoryjnych dla władz referendów, a także poddania sądownictwa obywatelskiej kontroli np. poprzez wprowadzenie instytucji "sędziego pokoju" czy wybieranej w wyborach powszechnych Krajowej Rady Sądownictwa.

"Będę wierny moim postulatom"

"To są warunki ewentualnych porozumień. To są moje kluczowe postulaty, z którymi szedłem od wyborów prezydenckich i będę im wierny do końca. Im więcej znajdę podmiotów, które zaakceptują te postulaty i zobowiążą się, że będą one również dla nich priorytetowe, to w większej sile pójdziemy do wyborów" - podkreślił.

"Nie ma znaczenia szyld partyjny, nie ma znaczenia światopogląd - znaczenie ma realizacja tych postulatów, a zrealizowanie tych postulatów powoduje z kolei, że nie będzie liczyła się przynależność partyjna, tylko będzie się liczyła przyzwoitość i fachowość" - wyjaśnił lider Kukiz'15.

Jak zapowiadał Kukiz, podmioty, które zdecydowałyby się wejść w porozumienie z Kukiz'15, musiałby na piśmie podpisać wspólną deklarację.

Wśród rozmówców jest Kosiniak-Kamysz

Kukiz pytany czy rozmawia o współpracy z PSL - który zapowiedział budowanie Koalicji Polskiej - powiedział, że od dawna rozmawia z ludowcami m.in. na temat wprowadzenia ordynacji mieszanej. Wśród jego rozmówców jest także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Trudno, żebyśmy nie rozmawiali, skoro mamy w Sejmie biura przez ścianę" - powiedział lider Kukiz'15.

W piątek o godz. 12 w Sejmie odbędzie się konferencja prasowa, gdzie Kukiz ma przedstawić wynik rozmów, które prowadzi na temat porozumienia.