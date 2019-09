Kandydujący do parlamentu z list PSL Paweł Kukiz przypomina słowa Jarosława Kaczyńskiego z 2017 r.

Przypomnijmy, że PiS obiecało podniesienie płacy minimalnej do 4 tys. złotych w kolejnej kadencji. Już w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie o 350 zł - do 2600 zł. Część opozycji zarzuca, że ucierpią na tym przedsiębiorcy.

I właśnie w tym kontekście Paweł Kukiz postanowi zilustrować stosunek Jarosława Kaczyńskiego do przedsiębiorców jego własnymi słowami z 2017 r.

Prezes PiS w ten sposób odniósł się do narzekań przedsiębiorców na ograniczenia ze strony państwa:

"Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. (...) Jeżeli ktoś we współczesnej Europie, współczesnej Polsce nie jest w stanie działać efektywnie, (...) to po prostu powinien zająć się czymś innym".

Paweł Kukiz nawiązał do tych słów w Radiu Plus:

"Jak ja słucham, jak prezes Kaczyński zwraca się do przedsiębiorców, że jeśli nie potraficie prowadzić działalności w warunkach jakie narzuca wam państwo, to znaczy, że się do tej działalności nie nadajecie... to jak niszcząc mikroprzedsiębiorców chce pozyskać pieniądze na tę pensję minimalną 2600 brutto?" - pytał lider Kukiz'15.