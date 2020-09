- Muszę zdradzić pewną tajemnicę Zjednoczonej Prawicy. Nie chciałem tego robić, ale muszę. Pan Kierwiński mnie do tego wywołał - mówił w programie "Śniadanie w Polsat News" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker z PiS. - Cały tydzień kibicowaliśmy panu Tomczykowi, żeby został szefem klubu PO - powiedział.

Goście Piotra Witwickiego w programie "Śniadanie w Polsat News" komentowali porozumienie w Zjednoczonej Prawicy.

- Porozumiały się gangi, które rozkradają Polskę - stwierdził Marcin Kierwiński z PO.

- Z punktu widzenia debaty publicznej opozycja w ogóle nie rozmawia o tym, jak Polakom powinno się żyć lepiej, co zrobić. My ten program realizujemy i cieszę się, że Polacy to docenili, wybrali program PiS. Musimy teraz zrobić wszystko, żeby Polaków w tej kwestii nie zawieść - mówił Szefernaker.

Jak dodał, "z punktu widzenia politycznego bardzo się cieszę, że żyjecie wielopoziomowymi konstrukcjami, kto, kogo, gdzie". - Wybraliście twarz rządu Ewy Kopacz na twarz swojego klubu - powiedział, zwracając się do polityka PO.

- Ale was boli. Jak pan się boi - odpowiedział Kierwiński. - Chce pan powiedzieć, że to politycy opozycji wylewali te pomyje na Solidarną Polskę? Sami się okładaliście - dodał.

- Muszę zdradzić pewną tajemnicę Zjednoczonej Prawicy - zapowiedział Szefernaker. - Nie chciałem tego robić, ale muszę. Pan Kierwiński mnie w tej chwili do tego wywołał. Wie pan co? Cały tydzień panu Cezaremu Tomczykowi kibicowaliśmy, żeby został szefem klubu PO i jesteśmy szczęśliwi z tego powodu - dodał.

- Jeśli twarz rządu Kopacz ma być nową jakością w polityce... Cicho trzymaliśmy kciuki za pana Tomczyka i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, że człowiek, który w ramach przymusowej relokacji chciał ściągnąć do Polski niezliczoną liczbę uchodźców, dziś jest nową twarzą PO - mówił Szeferneker.

- To nieprawda i wie pan o tym - powiedział Kierwiński.