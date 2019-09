Premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko wiceministra obrony narodowej Pawła Woźnego. Będzie on odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe.

"Na wniosek ministra @mblaszczak, premier M. Morawiecki powołał na stanowisko podsekretarza stanu w MON Pawła Woźnego" - poinformował we wtorek na Twitterze resort obrony.

Jak podkreśla MON w komunikacie, Woźny ma wieloletnie doświadczenie w dyplomacji. Od 1997 r. pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zajmując się kwestiami relacji Polski z państwami Ameryki Łacińskiej, wsparcia dyplomatycznego dla polskich przedsiębiorstw za granicą oraz wsparciem przedstawicieli RP kandydujących na stanowiska w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w tym NATO, ONZ i OBWE.

Według komunikatu Woźny posiada także bogate doświadczenie w polskich placówkach zagranicznych. W latach 2001-2006 pełnił obowiązki II sekretarza ds. politycznych, gospodarczych, kulturalnych, prasowych i bezpieczeństwa w Ambasadzie RP w Caracas, w latach 2007-2010 pracował na stanowisku I sekretarza ds. ekonomicznych, promocji i bezpieczeństwa w Ambasadzie RP w Bogocie.

W latach 2012-2018 był kierownikiem Referatu Polityczno-Ekonomicznego w Ambasadzie RP w Meksyku, odpowiedzialnym także za kwestie bezpieczeństwa. Od lutego do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję tymczasowego kierownika placówki dyplomatycznej (chargé d’affaires a.i.) w Meksyku.

Nowy wiceminister obrony narodowej uczestniczył w międzynarodowych kursach i seminariach w zakresie polityki zagranicznej oraz funkcjonowania Unii Europejskiej: kurs dla dyplomatów zagranicznych w Akademii Dyplomatycznej w Madrycie, Seminar "EU Decision-making after the Lisbon Treaty", Seminar for Senior Diplomats “The EU - A Global Actor", kurs w Colegio de México "Polityka zagraniczna Meksyku i Ameryki Łacińskiej".

Paweł Woźny urodził się 5 kwietnia 1971 r. Jest absolwentem dwóch kierunków na Uniwersytecie Warszawskim - neofilologii ze specjalnością iberystyka oraz wydziału nauk ekonomicznych.