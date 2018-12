Pawłowicz chce ukarania posłów Nowoczesnej

Krystyna Pawłowicz (PiS) złożyła wniosek do sejmowej komisji etyki poselskiej o ukaranie posłów Moniki Rosy i Adama Szłapki z Nowoczesnej za ich wypowiedzi o Wojciechu Kałuży, radnym sejmiku śląskiego.

Zdjęcie Krystyna Pawłowicz /STANISLAW KOWALCZUK /East News

O złożeniu wniosku Pawłowicz poinformowała na Twitterze.

Reklama

"Złożyłam w Komisji Etyki Poselskiej wnioski o ukaranie posłów M. Rosy i A. Szłapki za publiczne znieważanie radnego sejmiku śląskiego Wojciecha Kałuży najcięższą na Śląsku obelgą "c**l" oraz pełną nienawiści mową podżegali do agresji przeciw temu radnemu i jego rodzinie" - napisała.





Wojciech Kałuża dostał się do sejmiku woj. śląskiego z listy Koalicji Obywatelskiej, a następnie przystąpił do programowego porozumienia prawicy. Porozumienie programowe PiS z Kałużą umożliwiło PiS-owi stworzenie zarządu województwa - Kałuża został jego wicemarszałkiem.



24 listopada pod hasłem "Kałuża, oddaj mandat" manifestowało w Żorach (Śląskie) ponad 300 osób, które czują się oszukane przejściem Kałuży, radnego Sejmiku Woj. Śląskiego, z Koalicji Obywatelskiej do PiS.



Na wiecu w Żorach, skąd pochodzi Kałuża i gdzie działał dotąd w samorządzie, była obecna m.in. szefowa śląskich struktur Nowoczesnej posłanka Monika Rosa. "Kałuża okradł wyborców z wiary, z nadziei, że polityka może być inna, że zmienimy ten kraj (...). Tyle wiemy o nas, ile nas sprawdzono. Kałuża nie zdał tego sprawdzianu; jest mi wstyd, jest mi przykro" - mówiła Rosa, nazywając nowego wicemarszałka województwa "c**lem".



25 listopada Sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka pytany w Polsat News o tę manifestację podkreślił, że uważa radnego Kałużę za "zdrajcę, który oszukał ludzi".



"Ja jestem Wielkopolaninem i mam bardzo wielki szacunek do Ślązaków, to są ludzie solidni, honorowi i dotrzymują słowa. I będę to za nimi powtarzał: Kałuża, ty nie jesteś Ślązok, ty jesteś po prostu c**l, ty oszukałeś ludzi, ty jesteś zdrajca" - powiedział Szłapka.