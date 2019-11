"Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch, którzy są kandydatami na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to osoby bardzo kompetentne, zasłużone dla reformy wymiaru sprawiedliwości" - uzasadnił szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Zdjęcie Ryszard Terlecki /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

3 grudnia 2019 r. kończą się kadencje trzech sędziów TK: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Terlecki poinformował w poniedziałek, że klub PiS zgłosił na ich miejsce kandydatury: Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch.

"To osoby zasłużone"

Reklama

"To są osoby bardzo kompetentne, z ogromnym doświadczeniem, zasłużone dla reformy wymiaru sprawiedliwości" - mówił o kandydatach Terlecki podczas konferencji prasowej w Sejmie. Jak dodał, klub PiS "z pewnym zdziwieniem" widzi, że opozycja nie zgłosiła swoich kandydatów do TK. "No ale rozumiem, że nie ma odpowiednich osób na te stanowiska" - ocenił polityk PiS.

Pytany przez dziennikarzy dlaczego PiS zgłosił kandydatów jeszcze w kończącej się kadencji Sejmu, Terlecki odpowiedział, że nowych sędziów Trybunału będzie wybierał Sejm IX kadencji. "To jest tylko zgłoszenie, będzie wybierał nowy (Sejm) - czy zgłosiliśmy to dzisiaj, czy za tydzień to przecież nie ma specjalnego znaczenia" - mówił szef klubu PiS, pytany, dlaczego zgłoszenie zostało wysłane do marszałka mijającej (VIII) kadencji Sejmu.

Dopytywany, czy taki wybór nie jest upolitycznieniem TK odpowiedział, że PiS kieruje tam osoby, które mają "odpowiednie kompetencje i doświadczenie".

"Tu nie ma żadnej kpiny. To nie jest upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego" - przekonywał Terlecki.

"Decyzja podjęta w uznaniu kompetencji"

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, odpowiadając na to samo pytanie stwierdziła, że w poprzednich latach "bywało wielokrotnie, że sędziami TK były osoby, które tuż wcześniej prowadziły bardzo aktywne życie polityczne".

Terlecki podkreślił, że dla wskazanych kandydatów "nie jest to nagroda", a sama decyzja została podjęta "w uznaniu kompetencji i zasług". "Pani Pawłowicz jest wybitnym profesorem, konstytucjonalistą - tu nie można tych kompetencji w żaden sposób podważać" - mówił szef klubu PiS. Pytany o "kontrowersyjne wypowiedzi poseł Pawłowicz" Terlecki przypomniał, że zadeklarowała ona zawieszenie swojej działalności w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Krystyna Pawłowicz / Adam Chelstowski / Agencja FORUM

9-letnia kadencja w TK

W TK zasiada łącznie 15 sędziów. Sejm wybiera sędziego TK na dziewięcioletnią kadencję bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. By objąć funkcję, nowy sędzia musi być zaprzysiężony przez prezydenta RP.

Po wyborze trojga nowych sędziów w TK pozostanie dwoje wybranych jeszcze przez Sejm z większością PO-PSL: Leon Kieres (jego kadencja upływa 23 lipca 2021 r.) oraz Małgorzata Pyziak-Szafnicka (jej kadencja upływa 5 stycznia 2020 r.).

Stanisław Piotrowicz to prokurator stanu wojennego, senator VI i VII kadencji oraz poseł PiS VII i VIII kadencji, który w minionej kadencji był szefem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Piotrowicz kandydował w ostatnich wyborach parlamentarnych, jednak nie uzyskał mandatu posła.

Krystyna Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w minionych wyborach parlamentarnych.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Czy Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Elżbieta Chojna-Duch zagwarantują niezależność TK? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Elżbieta Chojna-Duch zagwarantują niezależność TK? Tak 20% Nie 78% Trudno powiedzieć 2%

głosów: 26868

Zdjęcie Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz / Łukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM