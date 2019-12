Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski oficjalnie przejął przewodnictwo w Radzie Sterującej A6, sojuszu największych europejskich instytucji żeglugi powietrznej m.in. z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch - poinformowała w środę PAŻP.

"Dla Polski przewodnictwo Polaka w A6 to realny wpływ na podejmowane decyzje dot. rozwoju branży zarządzania ruchem lotniczym w Europie. To dowód na silną pozycję Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w gronie europejskich instytucji zapewniających bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej" - wskazał cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Jak wyjaśnił rzecznik PAŻP Paweł Łukaszewicz, kadencja Janiszewskiego będzie trwała rok. Rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. i potrwa do końca roku. Do końca grudnia br., A6 przewodniczyć będzie Roberta Neri szefowa ENAV, włoskiego odpowiednika PAŻP.

Łukaszewicz dodał, że nowy przewodniczący będzie wypracowywał wspólne stanowiska sojuszu A6 i reprezentował go na spotkaniach wysokiego szczebla. Będzie miał też bezpośredni wpływ na kształtowanie decyzji związanych z rozwojem branży zarządzania ruchem lotniczym w Europie, w tym zapowiadanych na 2020 rok prac nad nowym pakietem legislacyjnym dotyczącym Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. Single European Sky).

"Co roku A6 określa swoje priorytety lub program do realizacji. Przeważnie są to zadania ciągłe, jednak coraz częściej nowe elementy wymagają naszej uwagi. Widzę A6 jako sojusz o wielkim potencjale i powinniśmy z tego skorzystać" - powiedział cytowany w komunikacie Agencji jej prezes Janusz Janiszewski.

Decyzja o wyborze Janusza Janiszewskiego na przewodniczącego Rady Sterującej A6 została podjęta na spotkaniu wiodących członków A6 w październiku br.

W skład grupy A6 wchodzą najwięksi dostawcy służb żeglugi powietrznej w Europie. Grupa powstała po to by koordynować prace badawczo-rozwojowe i inwestycyjne głównych dostawców służb żeglugi powietrznej w programie SESAR (Single European Sky ATM Research). Ponadto, A6 skupia się na kluczowych obszarach strategicznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania swych członków związanych z przepisami dotyczącymi transportu i lotnictwa.

Kolejne posiedzenie Rady Sterującej A6 zaplanowano na marzec 2020 roku w polskiej ambasadzie w Madrycie jako wydarzenie towarzyszące światowemu kongresowi ATM - World ATM Congress 2020.