"Dzisiaj ogłoszę termin, kiedy zrobimy konwencję wyborczą, dzisiaj będzie konferencja, kiedy przedstawimy nazwę tego ugrupowania i logotyp. Partia jest już zarejestrowana. To jest ugrupowanie, które chce tworzyć nową jakość na scenie politycznej. (....) Nie będzie mojego imienia i nazwiska w nazwie" - mówi Ryszard Petru, założyciel Nowoczesnej, obecnie szef koła poselskiego Liberalno-Społeczni.

Zdjęcie Ryszard Petru /Stanisław Kowalczuk /East News





Reklama

Krzysztof Ziemiec: Pamięta pan, panie pośle, to była wiosna, koniec maja 2015 roku, Torwar, 300 metrów stąd, atmosfera wspaniała?

Ryszard Petru: - Wszystko pamiętam.

Uda się to powtórzyć?

- Pamiętam, jak było trudno utworzyć ugrupowanie. Pamiętam, jak spadły potem sondaże do 1 proc. Pamiętam, jak musiałem pozyskiwać finansowanie na projekt. Pamiętam, jak się wiele osób z tego projektu wycofywało i nie wierzyło. I pamiętam, jak weszliśmy do parlamentu na poziomie 7,6 - z taką ilością głosów. W związku z tym, może na zewnątrz to wyglądało na wielką euforie, ale to wymagało bardzo dużo ciężkiej pracy. Natomiast jest grupa polskich wyborców, którzy potrzebują takiej dokładnie oferty. Wielu z nich zostało w ostatnich wyborach w domach. Wielu z nich nie zagłosowało na Koalicję Obywatelską. To są ludzie, dla których ważna jest aktywność, przedsiębiorczość.

Jakie oferty? Nowoczesna ma 2 proc. w ostatnim sondażu.

- Ja mówię, że ludzie potrzebują takiej oferty.

Ja wiem, ale domyślając się, jakie są pana korzenie, pewnie nowe ugrupowanie, które dziś powstanie w Warszawie, będzie plus minus zbliżone programowo.

- Polacy potrzebują oferty, która dba o ludzi aktywnych, przedsiębiorczych, którzy tak naprawdę nie chcą, ąby im państwowi urzędnicy składali korupcyjne propozycje, żeby rzucali kłody pod nogi i żeby na spotkaniu w Urzędzie Skarbowym człowiek się nie czuł jako potencjalny przestępca. Drugim elementem bardzo ważnym, może wcześniej niedocenianym w dyskusji publicznej, są kwestie społeczne i dlatego organizujemy konferencję prasową z panią poseł Joanną Scheuring- Wielgus i chcemy podzielić te dwa obszary, czy pokazać, że możliwa jest symbioza między gospodarką, rozwojem a też kwestiami społecznymi, żeby wydawać pieniądze tam, gdzie one są naprawdę potrzebne i chronić tych na przykład, którzy są ofiarami przemocy.

Żeby nasi słuchacze byli dobrze poinformowani - dzisiaj powstanie w Polsce nowa partia.

- Dzisiaj ogłoszę termin, kiedy zrobimy konwencję wyborczą. To jest po pierwsze. Po drugie dzisiaj będzie konferencja, na której przedstawimy nazwę tego ugrupowania, logotyp, powiemy o co nam chodzi i zaprosimy Polaków na to spotkanie. Partia jest zarejestrowana już.

Aaa...

- Ona jest zarejestrowana już.

To dlaczego nie będzie dziś wielkiego wow?

- Dlatego że trzeba zapowiedzieć, żeby potem zrobić. Ważne jest to, żeby Polacy o tym wiedzieli. To jest też forma komunikacji. Pan się dobrze na komunikacji zna i wie o tym, że trzeba najpierw zapowiedzieć, żeby coś się potem wydarzyło. Chciałbym, żeby to było jasno powiedziane. To jest ugrupowanie, które chce tworzyć nową jakość na scenie politycznej, ale mamy świadomość też, że idą wybory do Parlamentu Europejskiego i jako nowa partia będziemy otwarci na możliwość współpracy. Bardzo ważne jest to, że nie będziemy krytykować innych partii opozycyjnych i zdziwiłbym się, gdyby inne partie krytykował nas.

A (partię - red.) rządową?

- Rządową trzeba krytykować merytorycznie, punktować, no bo jednak opozycja jest kontrą do rządu. Dobra opozycja polega na tym, że pokazujemy, co robią źle i co byśmy zrobili inaczej. Na tym polega prawdziwy dyskurs polityczny. Moim zdaniem, anty-PiS nie wystarczy. Polacy chcą mieć wizję przyszłości. Chcą mieć perspektywę, jak Polska będzie wyglądała za 5, 10 lat, jak te rzeczy, które robi PiS, w ten czy inny sposób, można zrobić lepiej, inaczej, bardziej doskonale. Na tym polega konstruktywna opozycja, która punktuje błędy i jest w stanie raz na jakiś czas, jeśli jest coś sensownego, poprzeć. Ja na przykład kierunkowo popierałem Pracownicze Programy Kapitałowe, które zostały przedstawione przez rząd. Kierunkowo, bo mam zastrzeżenia bardzo istotne.

Premier Morawiecki ma sojusznika w panu?

- Nie, nie do końca, dlatego że ideę każdą można zniekształcić poprzez niektóre złe zapisy i dlatego byłem ostatecznie przeciwko.

To panie pośle zróbmy quiz. Jaki będzie program nowej partii? Jak się nazywa ta nowa partia?

- No przepraszam bardzo. O 13:00 zapraszam na konferencję. Nie mogę teraz zdradzić tego, co będę mówił o 13:00.

Ale bardziej plan Petru czy liberalno-społeczny?

- Nie będzie mojego nazwiska w nazwie. To mogę powiedzieć. Ani też (nazwiska - red.) Joanny Scheuring-Wielgus.

Wkrótce pełen zapis rozmowy.

Petru: Nie planuję startu w wyborach do PE

"Bardzo bym się cieszył, gdyby Donald Tusk zaangażował się w Polsce w politykę ponadpartyjną" - mówił w internetowej części rozmowy Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Ryszard Petru. "Byłby osobą, która pomaga w dobrej formule koalicyjnej, to jest taka koalicja mozaikowa. (...) Na listę do europarlamentu europejskiego po stronie opozycji zgłoszone byłyby znane osoby" - stwierdził poseł koła Liberalno-Społeczni.

Czy w ramach współpracy opozycyjnej usiadłby koło swojej byłej partyjnej koleżanki Katarzyny Lubnauer? "Oczywiście, że tak, bo trzeba współpracować ze wszystkimi, w ramach każdej partii opozycyjnej, natomiast ja nie planuję startu do Parlamentu Europejskiego" - zadeklarował.

Według Petru "rozwiązanie, które brzmi: "nazywamy się koalicją, do której jak do studni się wpada i się znika nie jest rozwiązaniem. Koalicja ma być taka, że poszczególne ugrupowania mają swoją tożsamość, mówią o swoich poglądach, ale łączy ich na przykład Europa".

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa również o jego słowa pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy podczas debaty sejmowej o dniu wolnym 12 listopada. Petru stwierdził wtedy, że głowa państwa znajduje się "na końcu łańcucha pokarmowego" PiS. "Na końcu łańcucha pokarmowego w teorii ekonomii jest konsument, który nie ma wyboru i musi brać to, co jest" - tłumaczył w RMF FM polityk. "To była forma obrony. (...) Ja powiedziałem, że go właśnie źle traktują, że PiS źle traktuje prezydenta" - dodał.