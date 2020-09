"Piątka dla zwierząt". Jakich poprawek chce KO?

W Senacie Koalicja Obywatelska będzie chciała poprawić nowelę ustawy o ochronie zwierząt, m.in. wprowadzić przepisy dotyczące czipowania zwierząt oraz zwiększyć uprawnienia organizacji samorządowych w odbieraniu zwierząt źle traktowanych przez właścicieli - zapowiedziały przedstawicielki KO.

Zdjęcie Aleksandra Gajewska /Jacek Domiński /Reporter

W piątkowej (18 września) konferencji prasowej zorganizowanej przed Sejmem posłowie KO wystąpili wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych w związku z uchwaleniem w nocnych głosowań z czwartku na piątek nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Reklama

- Szanowni państwo, możemy to wreszcie powiedzieć: mamy to, mamy to, mamy to! Od wczorajszej nocy świat jest odrobinę lepszy, bo będzie w nim mniej cierpienia - powiedziała posłanka Katarzyna Piekarska.

Posłanka Małgorzata Tracz oceniła, że to przełomowa ustawa. - Ona sprawi, że miliony zwierząt w Polsce przestaną cierpieć, nie będą ginąć na fermach futerkowych, nie będą wykorzystywane w cyrkach, nie będą poddawane ubojowi rytualnemu - podkreśliła.

Przepisy do zmiany

Tracz zaznaczyła zarazem, że nie wszystko w nowelizacji jest idealne, w sejmowym głosowaniu przepadło wiele poprawek zgłaszanych przez KO. Przyjęte zostały natomiast dwa przepisy, które zdaniem posłów KO powinny zostać zmienione, bo godzą w organizacje pozarządowe. Chodzi o przepis mówiący, że to policja, a nie organizacja pozarządowa ma decydować, czy odebrać zwierzę właścicielowi, który się nad nim znęca.

Tracz podkreśliła, że przedstawiciele KO liczą "na bardzo konstruktywną pracę w Senacie" nad nowelizacją. - Mam nadzieję, że uda nam się wprowadzić bardzo ważną poprawkę, która nie jest kontrowersyjna, a mianowicie czipowanie zwierząt - dodała Piekarska.

Z kolei posłanka Aleksandra Gajewska wyraziła nadzieję, że dzięki determinacji przedstawicieli KO uda się wprowadzić dobre rozwiązania wprowadzić. - Nie może być tak, że zwierzę wciąż pozostaje na uwięzi, że organizacje pozarządowe muszą walczyć z politykami, żeby mogły prowadzić interwencje, nie może być tak, że nie jest prowadzone czipowanie i rejestracja zwierząt. To wszystko musi się znaleźć - powiedziała.

Piekarska dodała, że otrzymała już wiele telefonów od opiekunów psów policyjnych z podziękowaniami, że udało się uchwalić przepisy o "psich emeryturach".

Z kolei Tracz wyjaśniła, że Zieloni opowiadali się m.in. za górnym limitem odszkodowań dla cyrków, ale przepis ten nie został uchwalony. Zapowiedziała, że taka poprawka zostanie wniesiona w Senacie.

- Mamy XXI wiek, świat zmienił się na naszych oczach, czy komuś się to podoba, czy nie, najwyższy czas, żeby prawo odzwierciedlało to, co się dzieje w rzeczywistości. Zwierzęta nie mogą cierpieć dla rozrywki, dla mody, a także dlatego, że taka jest wola człowieka - podkreślała Gajewska.

Słowa podziękowania

Gajewska przekonywała podczas konferencji prasowej, że nowelizacja jest zasługą organizacji pozarządowych, które "przez lata wykonywały ciężką pracę, aby pokazać, w jaki sposób traktowane są zwierzęta". - Należą się im ogromne podziękowania - podkreśliła posłanka KO.

- Dziękujemy wszystkim posłom, którzy podnieśli rękę za tą ustawą, dziękujemy, że mieliście odwagę - powiedziała Katarzyna Topaczewska z Fundacji Viva.

Nowelizacja, którą teraz zajmie się Senat, zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.