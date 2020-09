"Piątka dla zwierząt". Zieloni poprą projekt

- Zieloni zagłosują za "piątką dla zwierząt". Wydaje mi się, że to przełomowy projekt, regulujący wiele kwestii dotyczących praw zwierząt - powiedziała we wtorkowym "Graffiti" w Polsat News współprzewodnicząca partii Małgorzata Tracz (KO). Podkreśliła jednak, że nie wszystko w projekcie jest idealne i jej formacja będzie zgłaszała poprawki. Jedna z nich ma dotyczyć całkowitego uwolnienia psów z uwięzi.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu zapowiedział wniesienie do Sejmu projektu zwiększającego ochronę zwierząt. Tzw. piątka dla zwierząt przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi i określenie minimalnych wymiarów kojców oraz ograniczenie możliwości uboju rytualnego.

W piątek projekt trafił do Sejmu. Prezes PiS zainaugurował następnie internetową akcję #StopFurChallenge, której uczestnicy mają wyrażać poparcie dla rozwiązań prozwierzęcych.

Podkreśliła jednak, że "nie wszystko w projekcie jest idealne". - Liczymy na szeroką i merytoryczną dyskusję - dodała.

"Zgłaszaliśmy podobne projekty"

Tracz zapowiedziała także, że Zieloni złożą swoje poprawki do projektu PiS. - Doprecyzowujące, redakcyjne, by uniknąć pewnych nieścisłości, które pojawiają się w projekcie - wyjaśniła.

Jak dodała, jej formacja chce także wyjść ze swoimi inicjatywami. Jako przykład podała zmianę zapisu, zgodnie z którym zabronione jest trzymanie psa na łańcuchu, a dozwolenie jest na uwięzi.

- W proponowanym projekcie ustawy jest, że można trzymać psa na łańcuchu tymczasowo. Co to znaczy i jak to definiować? - pytała.

Przewodnicząca Zielonych wyraziła nadzieję, że znajdzie się większość parlamentarna do przegłosowania "piątki dla zwierząt".

Na uwagę, że projekty dot. praw zwierząt zgłasza akurat PiS, a nie partia proekologiczna jaką są Zieloni, Tracz odpowiedziała, że jej formacja zgłaszała w przeszłości podobne projekty. Wymieniła projekt dot. zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach i tzw. godnego życia dla psów policyjnych.

"W innych rzekach też dochodzi do katastrof"

Prowadzący program Piotr Witwicki zapytał Tracz, czemu ekolodzy nie zainteresowali się drugą awarią w oczyszczalni ścieków "Czajka".

- Zainteresowali się, wszyscy wiemy, że to jest awaria, to jest problem, jak najszybciej trzeba ją usunąć i jakieś rozwiązania zaproponować w przyszłości - odpowiedziała Tracz.

Jak dodała, pomysł jednej dużej oczyszczalni dla tak dużego miasta może nie był dobry. Zamiast tego mogłoby powstać kilka mniejszych.

Tracz podkreśliła również, że w ostatnim czasie dochodziło do katastrof ekologicznych w innych rzekach Polski. - Kwestie rzek musimy rozpatrywać szerzej i jakieś rozwiązania systemowe wprowadzić jak te rzeki uchronić - powiedział.

Zieloni a ruch Hołowni

Na koniec programu Piotr Witwicki zapytał współprzewodniczącą Zielonych, czy jej formacja dostała propozycję współpracy z Szymonem Hołownią.

- Proszę pamiętać, że jesteśmy programowo przeciwko polowaniom, nie jesteśmy też zwierzyną łowną - odpowiedziała.

Jak wyjaśniła, z Szymonem Hołownią - tak jak i pozostałymi liderami politycznymi - Zieloni mają kurtuazyjne relacje.

- Jesteśmy rosnącą partią polityczną i naszym celem jest realizacja postulatów, a nie zmienianie koalicji - dodała.