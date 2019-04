Dla ponad 350 tys. uczniów III klas gimnazjalnych z 7,3 tys. szkół w kraju w piątek po 9.00 rozpocznie się egzamin z języka obcego, trzecia i ostatnia część egzaminu gimnazjalnego. Piątek jest jednocześnie piątym dniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli.

Liderzy Związku Nauczycielstwa Polskiego wspólnie z Koalicją Europejską dążą do zmiany władzy w Polsce - ocenił dla "Super Expressu" wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Dodał, że ze względu na zaangażowanie w spór polityków opozycji szanse na porozumienie są mniejsze.



"Działają tak, by zaognić sytuację przed wyborami europejskimi, a być może także przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Sławomir Broniarz (lider ZNP) chce w ten sposób wpłynąć na ich rezultat" - podkreślił.





"To indywidualna decyzja każdego nauczyciela, czy brać udział w strajku, czy nie. Nikt nie ma zamiaru ich z tego rozliczać. A na pewno nie ja. Nie ma mowy o jakichkolwiek sankcjach" - powiedział natomiast szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa w piątkowym wydaniu "Super Ekspresu".

Na pytanie "SE", czy kazał karać związkowców z "Solidarności", którzy dołączyli do strajku nauczycieli, Proksa opowiedział, że to kolejny fake news. "W życiu czegoś takiego nie powiedziałem. Na konferencji prasowej zadawano mi wiele pytań. Mówiłem wówczas, że w statucie związku są paragrafy mówiące o dyscyplinowaniu organizacji związkowych" - podkreślił.





"Chciałabym wierzyć, że Sławomir Broniarz, kieruje się tylko i wyłącznie interesem nauczycieli" - powiedziała w "Polsce" Szydło o szefie ZNP.





"Trwa strajk. Przed nami, mam nadzieję, podpisanie porozumienia i dalsze rozmowy. Nie czas na to, aby mieszać do tego politykę. Strona rządowa tego nie robi" - powiedziała wicepremier Beata Szydło w opublikowanej w piątek rozmowie z gazetą "Polska".





Przypomnijmy, że w poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. Biorą w nim też udział nauczyciele niezrzeszeni w związkach. Według ZNP we wtorek w strajkowało 74,29 proc. szkół i przedszkoli. W środę i w czwartek - według związkowców - skala protestu była na tym samym poziomie. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej podawało w poniedziałek, że protestuje 48,5 proc. szkół i placówek.