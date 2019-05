Pięć ugrupowań w Sejmie. Sondaż ​Kantar

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w maju, na PiS z Solidarną Polską i Porozumieniem głosowałoby 40 proc. Polaków. PO otrzymałaby 21-proc. poparcie, Wiosna Roberta Biedronia 6-proc. Na SLD i PSL zagłosowałoby po 5 proc. wyborców - wynika z sondażu Kantar.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński i Marek Kuchciński /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się między 10 a 15 maja, wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia w nich udziału, największe poparcie uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Porozumieniem (40 proc.). Na drugim miejscu, z 21 proc. poparciem, uplasowała się Platforma Obywatelska. Do Sejmu dostałyby się jeszcze trzy ugrupowania: Wiosna Roberta Biedronia (6 proc.), Sojusz Lewicy Demokratycznej (5 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (5 proc.).

W porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca, w maju partia rządząca odnotowuje wzrost o pięć punktów procentowych. Wynik Platformy Obywatelskiej również jest nieznacznie wyższy (o jeden punkt procentowy). Nie zmieniły się natomiast rezultaty Wiosny i SLD; Polskie Stronnictwo Ludowe, po jednoprocentowym wzroście, przekroczyłoby próg wyborczy.

Do Sejmu nie dostałyby się: Kukiz’15 (4 proc.), Wolność (2 proc.), Nowoczesna (2 proc.), Razem (1 proc.) oraz Ruch Narodowy, Teraz! i Zieloni, które uzyskały poparcie poniżej 1 proc.

Deklarowana frekwencja

Chęć udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 61 proc. badanych, przy czym 28 proc. jest zdecydowana w tej kwestii, a 33 proc. raczej przystąpiłaby do głosowania.

Przeciwne stanowisko wyraża 28 proc. respondentów - 16 proc. zapowiada, że zdecydowanie nie pójdzie głosować, a 12 proc. - raczej nie zagłosuje. 11 proc. Polaków jeszcze nie wie, czy odda swój głos w wyborach.

W porównaniu do wyników z kwietnia, w maju spadł odsetek badanych, którzy chcą zagłosować w wyborach do Sejmu (o dwa punkty procentowe), jak i odsetek Polaków, którzy nie zamierzają przystąpić do głosowania (o jeden punkt procentowy). Niezdecydowanych Polaków jest o trzy punkty procentowe więcej niż przed miesiącem.

O badaniu

Badanie Omnibus zostało przeprowadzone w dniach 10-15 maja 2019 roku techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 967 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Preferencje partyjne: N=591 - osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach.