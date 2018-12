Pięcioro obywateli Mongolii, którzy pieszo przekroczyli tzw. zieloną granicę polsko-ukraińską, zatrzymała Straż Graniczna z Krościenka. Zatrzymano także czterech organizatorów nielegalnego procederu: ich rodaka oraz Francuza i dwóch Holendrów.

Zdjęcie Straż Graniczna /Beata Zawrzel /Reporter

Rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr Elżbieta Pikor poinformowała w poniedziałek PAP, że wśród zatrzymanych nielegalnych imigrantów w wieku od 26 do 48 lat są dwie kobiety i trzech mężczyzn. Do ich ujęcia doszło w sobotę w okolicach Bandrowa w powiecie bieszczadzkim.



"Grupa nocą przemieszczała się pieszo z Ukrainy do Polski. Średnia temperatura w Bieszczadach spadła wówczas 15 stopni poniżej zera. W związku z podejrzeniem, że jedna z kobiet ma odmrożone stop, funkcjonariusze natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie przewieźli do szpitala" - mówiła mjr Pikor.

Dodała, że kilka minut później, w tej samej okolicy, inne partole SG zatrzymały dwa samochody. W jednym z nich - toyocie na holenderskich numerach - podróżowało dwóch obywateli tego kraju. Z kolei w fordzie zarejestrowanym we Francji podróżowali obywatel Francji i obywatel Mongolii, który legalnie przebywa w Europie.

"Strażnicy graniczni szybko potwierdzili, że kontrolowane osoby mają bezpośredni związek z zatrzymanymi wcześniej cudzoziemcami. Ich zadaniem miało być przewiezienie grupy w głąb Europy" - wyjawiła rzeczniczka BiOSG. Dodała, że w trakcie ustalania miejsca przekroczenia granicy doszło do jeszcze jednego, niecodziennego spotkania.

"Dynamikę akcji podniosło nieoczekiwane spotkanie strażników granicznych z naturalnym mieszkańcem Bieszczad - niedźwiedziem brunatnym. Na szczęście zwierzę spokojnie oddaliło się w głąb lasu" - podkreśliła mjr Pikor.

Imigranci usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy, do czego się przyznali i poddali się dobrowolnie karze. Jej wymiar ustalono na 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Wszyscy pięcioro w ramach readmisji zostali przekazani z powrotem na Ukrainę.

Czterech organizatorów przerzutu cudzoziemców: dwóch Holendrów, Francuz i Mongoł usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy i pomocnictwa w procederze. Wszyscy dobrowolnie poddali się karze pozbawienia wolności. Dla obywateli Holandii jest to kara po 9 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata, dla Francuza i Mongoła - po roku w zawieszeniu na 3 lata.

W tym roku na polsko-ukraińskiej granicy państwowej funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 20 grup nielegalnych migrantów, którzy zmierzali do Europy Zachodniej. Pikor dodała, że wśród nich dominują obywatele Wietnamu, Turcji, Iraku, Syrii, Indii i Iranu.