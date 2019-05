Pielgrzymka Jana Pawła II w 1979 r. IPN ujawni nowe informacje

IPN przygotował nowy portal, na którym ujawni informacje o reakcji władz PRL na pierwszą pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski. Większość zamieszczonych na portalu materiałów wytworzyły lub zgromadziły organa bezpieczeństwa PRL - dowiedziała się PAP.

Zdjęcie Zdjęcie archiwalne z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku /Jan ZDZARSKI /East News

W tym roku mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, która trwała od 2 do 10 czerwca 1979 r. To wówczas papież wypowiedział w Warszawie słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi!".



IPN w związku z rocznicą przygotował nowy portal , który uruchomiony zostanie w piątek o godz. 10.



Reklama

Portal zostanie zaprezentowany na organizowanej przez IPN dwudniowej konferencji naukowej, która w dniach 30-31 maja odbędzie się w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. IPN przedstawi tam też wystawę poświęconą wizycie papieża Polaka w swoim ojczystym kraju w 1979 r.

Internauci znajdą na portalu szereg kopii dokumentów, fotografie, grafiki, mapy i inne interesujące pamiątki podróży apostolskiej sprzed 40 lat. "Większość zamieszczonych materiałów została wytworzona lub zgromadzona przez organa bezpieczeństwa PRL. Uzupełnieniem tego są dokumenty przekazane przez darczyńców prywatnych i organizacje polonijne. Wstęp do portalu przygotował profesor Jan Żaryn. Z myślą o czytelnikach zagranicznych została również przygotowana wersja tekstu w języku angielskim. Premiera i uruchomienie portalu odbędzie się drugiego dnia konferencji w Gnieźnie" - podał PAP Instytut.

Norbert Nowotnik