W rejonie przełom Dunajca w Pieninach, w pobliżu niebieskiego szlaku turystycznego na Sokolicę przyrodnicy zaobserwowali niedźwiedzicę z młodymi. Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego (PPN) apeluje o zachowanie ostrożności.

"Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego została zaobserwowana niedźwiedzica z młodymi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie zbaczanie z wyznaczonych szlaków turystycznych" - czytamy na stronie internetowej PPN.

Dyrekcja parku prosi turystów o przekazanie informacji w przypadku zaobserwowania niedźwiedzia lub jego tropów. Przyrodnicy radzą, aby w przypadku napotkania niedźwiedzia zachować spokój i bez gwałtownych ruchów oddalić się w przeciwnym kierunku.

Niedźwiedzie obecnie intensywnie żerują, aby zgromadzić odpowiednie zapasy tłuszczu przed zapadnięciem w sen zimowy. W minionym tygodniu niedźwiedzie zarejestrowała wideopułapka na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Jak wyjaśnili przyrodnicy z tego parku, są to dwa osobniki w wieku około 2 - 3 lata.

Niedźwiedzie są w Polsce objęte ścisłą ochroną. Ich główną ostoją w Polsce są Bieszczady. Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Niedźwiedzie są wszystkożerne; dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg, żyją do 50 lat.