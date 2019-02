Pierwsza rozprawa w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

W piątek odbyła się pierwsza rozprawa w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. SN w składzie trojga sędziów oddalił skargę kasacyjną spółki przeciw prezesowi UOKiK w związku ze stwierdzeniem praktyk naruszających interesy konsumentów.

W sprawie chodziło o skargę spółki ITI Neovision od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z listopada 2016 r., w którym spółce wymierzona została kara ponad 1 mln 231 tys. zł. Sąd apelacyjny podtrzymał wówczas w części orzeczenie I instancji w związku z decyzją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK uznał w kwietniu 2013 r., że spółka naruszyła interesy konsumentów wprowadzając ofertę nC+ i jednostronnie zmieniając umowy z abonentami.

Zmiany w SN

Na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. w SN powołane zostały dwie nowe Izby: Dyscyplinarna oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Głównym zadaniem tworzonej od podstaw Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych. Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia ub.r.

Przewiduje ona m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat. Dotychczas wpłynęło do SN kilka skarg nadzwyczajnych, które złożyli RPO i Prokurator Generalny. Oczekują one na wyznaczenie terminów. Jednocześnie jednak Izba ta rozpoznaje m.in. skargi na przewlekłość postępowania, sprawy wyborcze, skargi kasacyjne w sprawach z zakresu prawa publicznego głównie z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki i telekomunikacji oraz odwołania od decyzji Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości lub uchwał KRS np. w przedmiocie odmowy udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, przeniesienia sędziego w stan spoczynku, odmowy wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora albo sędziego.

Pierwsze orzeczenia Izba Kontroli nadzwyczajnej wydała w październiku zeszłego roku - dotyczyły skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej ws. wyjaśnień i wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

Dotychczas - jak przekazał w piątek PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN - odbyło się w tej Izbie blisko 30 sesji, w ramach których na ponad 100 niejawnych posiedzeniach wydawane były różne postanowienia. W piątek odbyła się zaś pierwsza jawna rozprawa.

Sprawa z 2013 r.

Sprawa, która ostatecznie zakończyła się w piątek w SN, wyniknęła w 2013 r. w związku z nową platformą cyfrową nC+, powstałą z połączenia n i Cyfry+. W kwietniu 2013 r. UOKiK nałożył na ITI Neovision łącznie 10 mln 841 tys. zł kary. Wątpliwości Urzędu wzbudziły m.in. zmiany warunków umów z abonentami (przedłużenie okresu obowiązywania, zmiana cen), a także sposób informowania o nowej ofercie i zmianach - zwykłym listem, zaś sposób prezentacji nowych warunków według UOKiK mógł wprowadzać w błąd konsumentów. Wymierzona przez UOKiK kara została następnie obniżona - najpierw przez sąd okręgowy, zaś później ponownie obniżona przez sąd apelacyjny. Skargę do SN złożyła spółka.

Reprezentujący spółkę mec. Piotr Machnikowski mówił przed SN, że przedsiębiorcy - przy długoterminowych zobowiązaniach, w związku z "dynamicznym rynkiem" - trudno "z góry" przewidzieć wszystkie okoliczności uzasadniające ewentualne przyszłe zmiany warunków umów i umieścić te ewentualności w tych umowach.

Pełnomocnik prezesa UOKiK mec. Jan Ulański odpowiadał, że większość umów, których sprawa dotyczyła była zawarta na 24 miesiące, więc nie były one wieloletnie. Dodał, że w sprawie konsument był podmiotem słabszym, co też musi wpływać na ocenę zastosowania przepisów przez spółkę.

"Skierowanie przez powoda do abonentów pism, zawierających informacje o jednostronnej zmianie umowy oraz zakreślających formę i termin złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, mogło spowodować u nich błędne przekonanie, iż działanie powoda jest zgodne z prawem i skuteczne. Przeciętny konsument nie jest bowiem w stanie właściwie ocenić działań podejmowanych przez profesjonalistę" - mówiła sędzia SN Ewa Stefańska uzasadniając oddalenie skargi kasacyjnej.

Od października ub.r. funkcję pełniącego obowiązki prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sprawuje sędzia Dariusz Czajkowski. W styczniu br. zgromadzenie sędziów tej Izby wskazało troje kandydatów na prezesa. Są nimi sędziowie: Joanna Lemańska, Leszek Bosek i Oktawian Nawrot. Wyboru prezesa dokona prezydent.

Z kolei pierwsza jawna rozprawa w nowo utworzonej Izbie Dyscyplinarnej SN odbyła się w początkach grudnia zeszłego roku. W tamtej Izbie obowiązki prezesa pełni najstarszy sędzia Izby Jan Majchrowski. W końcu stycznia zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej również wyłoniło troje kandydatów na prezesa. Zostali nimi sędziowie: Majchrowski, Małgorzata Bednarek i Tomasz Przesławski.