Pierwsza taka wizyta od 2007 roku. Andrzej Duda: Wspieramy aspiracje Macedonii Północnej

"Wspieramy euroatlantyckie i unijne aspiracje Macedonii Północnej. Mamy nadzieję, że współpraca między naszymi krajami będzie się w przyszłości dynamicznie i dobrze rozwijała" - mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Republiki Macedonii Północnej Stevo Pendarovskim. Prezydent Macedonii Północnej przebywa w Warszawie z oficjalną wizytą. To pierwsza na tym szczeblu wizyta przedstawiciela władz Macedonii w Polsce od 2007 roku.

Prezydenci Polski i Macedonii Północnej podczas ceremonii powitania

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Duda zwracał uwagę, że wizyta Pendarovskiego odbywa się w bardzo ważnym czasie dla Macedonii Północnej.

"Macedonia Północna na progu wstąpienia do NATO"

"To jest czas kiedy Macedonia Północna jest już - można powiedzieć - na progu wstąpienia do NATO, czego spodziewamy się nawet nie w ciągu kilku najbliższych miesięcy, ale wręcz w ciągu najbliższych tygodni" - mówił Andrzej Duda.

"To jest też czas, w którym Macedonia Północna ubiega się o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską" - dodał polski prezydent.

Andrzej Duda relacjonował, że podczas spotkania zapewniał Pendarovskiego, że "te dążenia jego kraju my, jako Polska, wspieramy". "Uważamy, iż drzwi do członkostwa w Unii Europejskiej powinny pozostawać otwarte dla krajów, które chcą do tej Unii aspirować. Dla społeczeństw, które chcą do Unii Europejskiej wejść i do niej przynależeć" - powiedział.

Brexit w tle

Polski prezydent zwrócił uwagę, że jest to bardzo ważne w sytuacji, kiedy doszło do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Gdyż - jak wskazał - UE jest projektem atrakcyjnym i są kolejne kraje, które chcą do Unii przystąpić.

Duda powiedział też, że podczas rozmowy dużo czasu poświęcono relacjom bilateralnym, m.in. gospodarczym. "Chciałbym żeby polscy przedsiębiorcy mocniej zainwestowali w Macedonii Północnej. To jest atrakcyjny rynek europejski. Rynek, na którym jesteśmy bardzo słabo obecni, a który jest rynkiem rozwijającym się i warto zwrócić uwagę właśnie na możliwości inwestycyjne w Macedonii Północnej" - mówił prezydent.

"Są bardzo dobre perspektywy na tym rynku i bardzo dobre perspektywy rozwoju dla tego rynku" - dodał.



Współpraca w zakresie zabezpieczenia granicy

Podczas konferencji prasowej obu prezydentów Pendarovski oświadczył, że tematem rozmów były warunki współpracy między oboma krajami. Podkreślił, że współpraca ta toczy się na różnych szczeblach i w dalszej perspektywie musi zostać wzmocniona.

Prezydent Macedonii Północnej podkreślał wagę współpracy z krajami Grupy Wyszehradzkiej w procesie przystąpienia do UE i NATO. Dodał, że wsparcie Polski w tym kontekście jest bardzo ważne i cenne.

"Polska jest strategicznym partnerem Macedonii w drodze do przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Podziękowałem za szybką ratyfikację protokołu przystąpienia Macedonii Północnej do NATO i teraz po uchwale w parlamencie hiszpańskim, Macedonia stanie się pełnoprawnym członkiem NATO" - mówił Pendarovski.

Jak dodał, liczy też na to, że wszystkie kraje członkowskie UE zgodzą się, by w czasie prezydencji chorwackiej Macedonia Płn. otrzymała datę rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do Unii. "Nasze wyniki muszą być wiarygodne. Spodziewamy się realizacji wszystkich reform, które są przed nami" - zaznaczył.

Pendarovski poinformował, że tematem rozmów z polskim prezydentem była także współpraca z Polską w zabezpieczeniu południowej granicy Macedonii Płn. z Grecją w sprawie rozwiązania problemu migracyjnego.

"Spodziewamy się także pomyślnych owoców w zakresie współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa i obrony narodowej. Razem doszliśmy do wniosku, że otwartych problemów między naszymi krajami nie ma i priorytetem jest rozwój współpracy gospodarczej" - powiedział.

Pendarovski dodał, że liczy także na zwiększenie liczby polskich turystów odwiedzających Macedonię Płn.

Pierwsza taka wizyta od 2007 roku

Prezydent Macedonii Północnej przebywa w Warszawie z oficjalną wizytą. To pierwsza na tym szczeblu wizyta przedstawiciela władz Macedonii w Polsce od 2007 roku.

Na konferencji prasowej po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą Stevo Pendarovski został zapytany, kiedy Macedonia może się stać formalnie członkiem NATO.

Prezydent Macedonii Północnej przypomniał, że zgodnie z deklaracją władz Hiszpanii w marcu w państwie tym zakończyć powinna się procedura ratyfikacji protokołu akcesyjnego Macedonii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Mniej więcej około 10 marca całe to postępowanie powinno się zakończyć. Potem jeszcze pozostaje kwestia techniczna, którą musi się jeszcze zająć nasz parlament i zaakceptować ten protokół. Myślę się, że na kwiecień wszystko byłoby gotowe" - dodał Pendarovski.

Hiszpania to ostatnie z 29 państw członkowskich NATO, który nie ratyfikowało jeszcze protokołu akcesyjnego Macedonii Północnej do NATO (Polska uczyniła to w kwietniu zeszłego roku).

Protokół przyjęcia Macedonii Północnej do Sojuszu Północnoatlantyckiego podpisali 6 lutego 2019 r. roku w Brukseli ambasadorowie 29 państw NATO. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu przez ten kraj z Grecją, które zakończyło wieloletni spór o nazwę tej byłej jugosłowiańskiej republiki - grecki parlament zaakceptował porozumienie między Atenami i Skopje o zmianie nazwy Macedonii na Macedonia Północna.

Macedonia Północna przystąpi do NATO po ratyfikacji rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty krajów członkowskich. Źródła w Sojuszu informowały w grudniu, że przyjęcie Macedonii byłoby możliwe wiosną 2020 r.