Pierwsza zagraniczna wizyta Andrzeja Dudy w nowej kadencji. Znamy szczegóły

Prezydent Andrzej Duda w przyszłym tygodniu udaje się z pierwszą w nowej kadencji wizytą zagraniczną - do Włoch i do Watykanu. Prezydent podczas trzydniowej oficjalnej wizyty zostanie przyjęty na audiencji u papieża Franciszka. Spotka się też z prezydentem Sergio Mattarellą i premierem Giuseppem Conte.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda w przyszłym tygodniu z pierwszą w nowej kadencji wizytą zagraniczną /Mateusz Jagielski /East News

Wizyta odbędzie się w dniach 23-25 września. Andrzej Duda już w czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że swoją pierwszą wizytę po wygranych wyborach prezydenckich chciałby złożyć we Włoszech - w Rzymie i w Watykanie.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział w poniedziałek (14 września), że wizyta w Watykanie, a także we Włoszech była początkowo planowana na maj; jednak w związku z epidemią koronawirusa w Europie wówczas do niej nie doszło.

- Wybierając Rzym na cel pierwszego zagranicznego spotkania poza granicami kraju, prezydent chce podkreślić solidarność Polski i Polaków z narodem włoskim, tak mocno doświadczonym przez pandemię koronawirusa. Wszyscy w Polsce z wielkim przejęciem i smutkiem śledzili rozwój pandemii COVID-19 we Włoszech, mając nadzieję jak najszybszego zatrzymanie i pokonanie choroby - zaznaczył minister.

Jak dodał, obecna wizyta prezydenta w Włoszech "stwarza okazję, aby oddać cześć wszystkim tym, którzy stracili życie w następstwie rozwoju koronawirusa, a także pogratulować wytrwałości i niesłabnącego ducha narodowi włoskiemu".

Spotkania się z najważniejszymi włoskimi politykami

W trakcie pobytu na Półwyspie Apenińskim prezydent Duda spotka się z najważniejszymi politykami włoskimi: prezydentem Sergio Mattarellą, premierem Giuseppem Conte oraz marszałek Senatu Marią Elisabettą Alberti Casellati.

- Tematyka rozmów będzie dotyczyła m.in. sytuacji pandemicznej w obu krajach i Europie, mechanizmów współpracy w podobnych sytuacjach w przyszłości, a także dwustronnej współpracy politycznej i gospodarczej oraz polityki bezpieczeństwa w Europie - poinformował szef gabinetu prezydenta RP.

Prezydent odwiedzi Monte Cassino i Watykan

Prezydent spotka się też z szefem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa oraz weźmie udział w ceremonii podniesienia flagi Rzeczpospolitej przed jego siedzibą w związku z przyjęciem Polski w poczet członków funduszu.

Szczerski poinformował, że polski przywódca weźmie również udział w odsłonięciu popiersia gen. Władysława Andersa w ambasadzie RP w Rzymie, a także odwiedzi cmentarz wojenny na Monte Cassino, gdzie złoży kwiaty oraz weźmie udział w krótkiej uroczystości upamiętniającej poległych polskich żołnierzy. Prezydent Duda spotka się również m.in. z burmistrzem Cassino.

W piątek 25 września prezydent złoży wizytę w Watykanie; wizyta ma związek z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II, która przypada w tym roku. Jak zaznaczył Szczerski, będzie to również okazja do osobistego spotkania z papieżem Franciszkiem, a także do złożenia kwiatów na grobie św. Jana Pawła II.