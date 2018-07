Pierwsze narodziny żubra w Puszczy Augustowskiej

Puszcza Augustowska ma nowego mieszkańca – to mały cielak żubra, który niedawno przyszedł na świat. Stado siedmiu żubrów, które trafiły zimą do puszczy, powiększa się o kolejne sztuki, bo związał się też z nim dorosły, dziko żyjący żubr.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Kasia Zaremba /East News

Stado młodych żubrów trafiło do Puszczy Augustowskiej (woj. podlaskie) w lutym. Były to dwa samce i cztery młode samice. Ponad miesiąc później dowieziono do nich 10-letnią krowę, która została przewodniczką stada. Żubrzyca została wyposażona w obrożę telemetryczną, co pozwala na śledzenie wędrówek całego stada.

To według leśników - właśnie ta samica, o imieniu Ostoja, niedawno się ocieliła. Jak poinformował PAP Adam Kolator z Nadleśnictwa Augustów, musiała ona przyjechać do puszczy ciężarna.



Wszystkie żubry pochodzą z Puszczy Boreckiej z Nadleśnictwa Borki. Zwierzęta przez kilka tygodni żyły najpierw w specjalnej zagrodzie o powierzchni dwa ha. Miały tam jedzenie i wodę. Wiosną leśnicy z Augustowa otworzyli im bramę od zagrody ku wolności.



W Puszczy Augustowskiej od kilku lat żyją też dwa dorosłe byki. Nie wiadomo, skąd przybyły. Jeden z nich już dołączył do stada. Kolator uważa, że podobnie może zrobić drugi, bo zbliża się okres godowy żubrów.



"To oznacza, że zwierzęta dobrze się u nas klimatyzują. Żubry mają tu mnóstwo jedzenia, zatem za bardzo nie oddalają się od zagrody, w której spędziły w puszczy pierwsze tygodnie" - mówi.



Nadleśnictwo Augustów przygotowało dla żubrów dziewięć ha pól żerowych, gdzie są dokarmiane. Przez najbliższe trzy lata zostanie przygotowanych kolejnych 30 ha.



Docelowo augustowskie stado ma rozmnożyć się do około 50 zwierząt. Możliwe, że w ciągu roku zostaną dowiezione jeszcze dwa, trzy młode żubry dobrane genetycznie.



Utworzenie stada żubrów w Puszczy Augustowskiej to jeden z elementów programu "Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe". Koszt programu to 40 mln zł. Tworzenie niewielkich populacji żubrów ma ograniczać rozprzestrzenianie się chorób tych zwierząt, ale także ma służyć zwiększaniu zasięgu występowania żubrów w Polsce.



Lasy Państwowe podały na początku 2018 r., że w Polsce żyją 1873 żubry, o 165 więcej niż rok wcześniej i blisko 1200 więcej niż w 1998 r. W Polsce jest najwięcej żubrów na świecie.