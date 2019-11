​Czworo dzieci w wieku od niespełna roku do pięciu lat przebywało pod opieką swojej kompletnie pijanej babci. Kobieta miała ponad 3,5 promila alkoholu. Na domiar złego, rodzice którzy w trakcie policyjnej interwencji wrócili do domu, również byli pod wpływem alkoholu. Zdolna do opieki nad dziećmi okazała się dopiero 67-letnia prababcia.

Policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w powiecie krapkowickim przez pracowników opieki społecznej. Ze zgłoszenia wynikało, że dzieci mogą przebywać pod opieką osoby nietrzeźwej. Na miejscu okazało się, że czwórką swoich wnucząt zajmowała się 45-letnia babcia. W organizmie miała ponad 3,5 promila alkoholu.

W trakcie interwencji do mieszkania wrócili rodzice dzieci: 26-latka i 36-letni mężczyzna. Niestety, oni również nie mogli zająć się dziećmi. Oboje byli pod wpływem alkoholu. Zdolna do sprawowania opieki okazała się dopiero 67-letnia prababcia.

Materiały w tej sprawie zostały już przekazane do Sądu Rodzinnego w Strzelcach Opolskich. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie dotyczące podejrzenia narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Jeśli okaże się, że babcia swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem naraziła dzieci na bezpośrednie zagrożenie dla ich życia bądź zdrowia, może jej grozić kara do 5 lat więzienia.

