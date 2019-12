Pikieta przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Interweniowała policja

Policja usunęła część uczestników pikiety odbywającej się przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Zorganizowali ją Obywatele RP.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojtek Laski /East News

We wtorek przed bramą wjazdową do Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się kolejna pikieta Obywateli RP. Jak przekazał Igor Isajew z Obywateli RP, protestujący żądają spełnienia pięciu postulatów wysuniętych 2 grudnia 2019 roku przez organizacje sędziów i prokuratorów. Chodzi o przywrócenie sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania, odpolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, likwidację politycznego systemu represji wobec sędziów, sądów niezależnych od polityków, a także tego, by władza wykonawcza i ustawodawcza respektowała prawomocne orzeczenia sądów.

Reklama

Policja usunęła część uczestników manifestacji. "Osiem osób zostało przez nas wylegitymowanych. W stosunku do tych osób przyjmujemy zawiadomienie o naruszenie miru przez osobę uprawnioną z Ministerstwa Sprawiedliwości" - powiedział rzecznik śródmiejskiej policji nadkom. Robert Szumiata.

Naruszenie miru podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo więzienia do roku.

Protestujący kontynuują pikiety poza ogrodzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości. W poniedziałek Obywatele RP w tej samej sprawie również manifestowali na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości, blokując wjazd do resoru.