Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński odniósł się do decyzji o ściągnięciu ze strony Trzeciego Programu Polskiego Radia informacji o najnowszym "numerze jeden" listy przebojów. Na szczycie "Trójkowego" zestawienia znalazł się utwór "Twój ból jest lepszy niż mój ból" Kazika Staszewskiego.

Zdjęcie Joachim Brudziński to jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego /Jan Bielecki /East News

Przypomnijmy, że w nowym singlu "Twój ból jest lepszy niż mój ból" Kazik Staszewski komentuje wizytę Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim 10 kwietnia 2020 roku. Pomimo, iż nekropolia był zamknięta z powodu epidemii koronawirusa, prezes Prawa i Sprawiedliwości odwiedził grób matki.

Reklama

Wokalista Kultu w solowym utworze śpiewa m.in. tak: "Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń / ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń (...) 4 lata temu 10 kwietnia / Marii prosto pod koła córka uciekła / Maria nie przekroczy bramy dziś tej / bo twój ból jest lepszy niż jej".

Wczoraj (15 maja) utwór trafił na pierwsze miejsce Listy Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia. Niedługo potem informacja o sukcesie utworu Kazika zniknęła z profilu "Trójki" na Facebooku, a strona radia była niedostępna. Radiosłuchacze i internauci uznali to za przejaw cenzury. Interia poprosiła rozgłośnię o komentarz w tej sprawie, jednak na razie nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Do sprawy odniósł się tymczasem na Twitterze europarlamentarzysta Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości.

"Atakowanie PJK za to, że w 10-tą rocznicę największej katastrofy jaka spotkała nasz Naród po 1945 roku, złożył wieniec pod pomnikiem swojego brata oraz na Jego symbolicznym grobie na Powązkach jest czymś barbarzyńskim. Nieważne czy krytykują go Tusk, Pani Łepkowska czy Kazik. Ale zdejmowanie z @RadiowaTrojka informacji o wygranej #lpp3 piosenki Kazika (moimi zdaniem niesprawiedliwą w swej treści), jest albo przejawem głupoty albo czyjejś złej woli. W wolnym kraju artysta ma prawo do swojej artystycznej (czasami niemądrej) interpretacji zdarzeń" - napisał polityk uznawany za jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego.