"Piosenka jest nietrafiona, ale nie powinno jej się zdejmować" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński o skandalu wokół utworu Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Wicepremier i minister kultury stwierdził, że kryzys wokół radiowej Trójki to "przykra sprawa" i "kryzys wizerunkowy". Jednocześnie przyznał, że władza PiS wykorzystuje media publiczne.

Minister Gliński przyznał, że ściąganie piosenki z listy przebojów to "absurdalna sytuacja". "Nie powinno być zdejmowania piosenek, bo ich treść nam się nie podoba" - powiedział. I dodał: "Piosenka jest nietrafiona, ale to prawo artysty by błądził, czy wypowiadał się tak, jak uważa".

Pytany o żądania dymisji szefowej Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej i szefa Radiowej Trójki Tomasza Kowalczewskiego, wicepremier odpowiedział: "Nie znam dobrze kulis. Niepokoi mnie to, że doprowadzono do kryzysu wizerunkowego i że jest złe zarządzenie tym kryzysem".

Gliński mówił również, że "każda władza po III RP wykorzystywała media publiczne". Pytany przez Roberta Mazurka, czy obecnie PiS postępuje z mediami publicznymi w ten sam sposób, odpowiedział: "Sam bym sobie zaprzeczał. Przecież trudno ukryć jest to, że media publiczne są w jakimś sensie związane z władzą polityczną i tak zawsze było, więc nie bądźmy hipokrytami".



Minister kultury tłumaczył, dlaczego władza posuwa się do takich kroków. "To jest narzędzie, które jest istotne w demokracji, zwłaszcza, gdy nie ma zrównoważonego rynku medialnego. A w Polsce takiego rynku nie ma" - mówił.



