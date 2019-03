"Polacy zasługują na to, by żyć na poziomie Greków, Hiszpanów czy Niemców" - mówi "Super Expressowi" wicepremier Piotr Gliński.

Minister kultury uważa, że tzw. piątka Kaczyńskiego to ciąg dalszy "odchodzenia od pseudoliberalnego rozwoju pełnego dysfunkcji".

"Trzeba inwestować w obszary do tej pory zaniedbane. Dzięki temu już za kilka lat nasze społeczeństwo będzie inne. To wielka zmiana społeczna (...). Dlaczego PO się nie udało, a nam się udaje? Te środki są!" - podkreślił Piotr Gliński.

"My musimy wyrównywać szanse. Wydobywamy ludzi z biedy. Niwelujemy te potworne różnice między nami a resztą Europy" - stwierdził wicepremier.

Pytany o szczęście PiS do dobrej koniunktury gospodarczej odparł:

"Jak to jest, że jak PiS rządzi, to akurat jest koniunktura?!". I podkreślił, że szczęście, owszem, ale do "mądrych ludzi i dobrego gospodarowania".

