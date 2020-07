"Słabe. Dno. To w takim razie ja się zrzekam swojego tytułu nadanego przez to 'ciało' 12 lat temu! Bo mi wstyd" - napisał na Twitterze wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Jest to odpowiedź na decyzję Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, która odmówiła nadania tytułu profesora prezydenckiemu doradcy dr. hab. Andrzejowi Zybertowiczowi.

W poniedziałek 29 czerwca prezydium uznało, że nie przyzna dr. hab. Andrzejowi Zybertowiczowi tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych.

"W wyniku tajnego głosowania: Pięć głosów za, trzy głosy przeciw oraz trzy głosy wstrzymujące się, została podjęta decyzja odmawiająca przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych" - podano w komunikacie dzień po podjęciu decyzji.

Powołano się przy tym na trzy recenzje osiągnięć naukowych Zybertowicza.

Decyzja wywołała oburzenie

O decyzji zrobiło się bardzo głośno w politycznym i naukowym środowisku.

Dr hab. Andrzej Zybertowicz jest socjologiem pełniącym funkcję doradcy prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem niektórych komentatorów odmowa nadania mu wyższego tytułu to pokłosie jego politycznych działań.

Do sprawy odniósł się m.in. minister kultury Piotr Gliński, który określił decyzję jako "dno". W swoim wpisie na Twitterze "zrzekł" się także swojego tytułu profesora - wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec podjętej przez ten organ decyzji.

