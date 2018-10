Piotr Guział po 20 latach działalności żegna się z polityką

​Coś się kiedyś zawsze kończy. Tym bardziej po 20 latach bez przerwy - napisał na swoim facebookowym koncie były już warszawski samorządowiec Piotr Guział. Dodał, że jest dumny ze swojej drogi, za wszystkie szanse dziękuje wyborcom i żegna się z polityką w poczuciu spełnienia.

Zdjęcie Piotr Guział /Jakub Wosik /East News

Piotr Guział (ur. 1975 r. w Warszawie) przez wiele lat działał jako polityk i samorządowiec. Jest też współzałożycielem Inicjatywy Mieszkańców Nasz Ursynów. W latach 2010-2014 pełnił funkcję burmistrza warszawskiej dzielnicy Ursynów. W 2018 roku kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy, ale zrezygnował po propozycji kandydata Zjednoczonej Prawicy na ten urząd Patryka Jakiego, który obiecał mu wiceprezydenturę, jeśli sam wygra wybory. Po przegranej Patryka Jakiego zdecydował się zrezygnować z czynnej polityki i wrócić do biznesu.



Zgodnie z sondażem Ipsos to Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Warszawie, uzyskując 54,1 proc. głosów. Drugi wynik uzyskał Patryk Jaki z PiS (30,9 proc.).

"Jestem dumny z mojej drogi. Za te wszystkie szanse dziękuję wyborcom. Będzie co wspominać. Ale tam, gdzie koniec, tam i nowy początek. Choć w moim przypadku ten nowy początek nastąpił w 2015 r., gdy postawiłem na biznes, a nie na politykę" - napisał Guział. Dodał jednocześnie, że nowe zajęcie sprawia mu frajdę i daje wymierną satysfakcję.

To udało się bardzo niewielu"

Guział we wpisie przypomniał także historię swojej kariery m.in. to, że był pięciokrotnie wybierany radnym. "To udało się w bardzo niewielu osobom w historii warszawskiego samorządu" - podkreślił w opublikowanym tekście.

Były już polityk zaznaczył, że to on stworzył pierwszy ruch miejski (Inicjatywy Mieszkańców Nasz Ursynów - PAP), który odniósł sukces wyborczy w Warszawie.

"Byłem 4 lata burmistrzem. Doprowadziłem do referendum w stolicy, które przyczyniło się do kilku pozytywnych zmian, jak np. obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej, budżet partycypacyjny czy budowa POW. Miałem dobry 3. wynik na prezydenta, obecnie nieosiągalny dla bezpartyjnych kandydatów. Zostałem drugim w historii radnym miasta z lokalnego komitetu" - wskazał we wpisie swoje osiągnięcia.

"Kończę bez żalu, pozostawiając po sobie na Ursynowie trwałe ślady, które ułatwiają życie mieszkańcom. Odchodzę w poczuciu spełnienia. Tylko nielicznym w Polsce jest dane przeżyć tak brawurowy i intensywny czas w polityce i samorządzie. Od dziś proszę mówić o mnie historia Ursynowa. A może też Warszawy. Dziękuję wszystkim. I pozdrawiam jako człowiek prywatny" - zakończył pożegnalny tekst Piotr Guział.