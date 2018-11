Piotr Tymochowicz skazany na 3 lata więzienia

Sąd Rejonowy Warszawa Praga-Północ skazał w piątek Piotra Tymochowicza - wyraził zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku - na 3 lata więzienia za "posiadanie w celu rozpowszechniania" plików z pornografią dziecięcą. Jednocześnie sąd uchylił Tymochowiczowi tymczasowy areszt; ma go opuścić jeszcze dziś.

Zdjęcie Piotr Tymochowicz na sali rozpraw Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ /Jacek Turczyk /PAP

"Oskarżonego uznaję za winnego" - powiedziała sędzia Garstka-Gliwa.

Tymochowicz został skazany na 2 lata i 6 miesięcy za "posiadanie w celu rozpowszechniania" pornografii dziecięcej oraz na 6 miesięcy za posiadanie treści pornograficznych. Sąd wymierzył karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie sędzia Garstka-Gliwa powiedziała, że uchyla Tymochowiczowi tymczasowy areszt. Orzeczenie to ma charakter natychmiastowy. Sąd tuż po ogłoszeniu postanowienia rozpoczął sporządzanie wniosku do Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Tymochowicz musi wpłacić 100 tysięcy poręczenia majątkowego, zostanie także objęty dozorem policji raz w tygodniu, ma zakaz opuszczania kraju i musi oddać paszport. Pieniądze muszą zostać wpłacone do 16 listopada. Jeśli kwota nie wpłynie, "sąd rozważy stosowanie innych środków zapobiegawczych".

Prokurator Adam Borkowski z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga żądał dla Tymochowicza 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Obrona wnosiła o uniewinnienie.

Piotr Tymochowicz został zatrzymany pod koniec października 2017 roku. Od tamtego dnia przebywa w areszcie (został mu on przedłużony do stycznia). Tymochowicz przyjechał wówczas z Kambodży, by w hotelu na warszawskim Okęciu prowadzić szkolenie dla pracowników firmy ubezpieczeniowej.

Zarzuty, które mu przedstawiono, były konsekwencją prowadzonego od 2015 roku śledztwa. Podczas międzynarodowej policyjnej akcji antypedofilskiej o kryptonimie RINA w domu Piotra Tymochowicza zabezpieczono komputery i nośniki pamięci, z których biegli informatycy odzyskali ponad 3,5 tys. skasowanych wcześniej plików z pornografią z udziałem dzieci.Za posiadanie pornografii z udziałem dzieci w celu jej rozpowszechniania groziło mu od 2 do 12 lat więzienia.