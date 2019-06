​PIP: W upały pracodawca musi zapewnić zimne napoje

Wysoka temperatura na stanowisku pracy ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych, ich stan psychofizyczny, a także wydajność. Dlatego pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla pracowników - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.

Jak podkreśla PIP, zgodnie z przepisami, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten obejmuje także działania zmierzające do złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

Zimne napoje

Jednym z najważniejszych obowiązków zatrudniającego osoby w czasie upałów jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Warunek taki występuje podczas pracy na powietrzu, gdy temperatura otoczenia przekracza 25 stopni Celsjusza i 28 stopni w pomieszczeniu pracy.

Napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości "zaspokajającej potrzeby" pracujących. Przepisy nie przewidują natomiast możliwości wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikom płynów do picia w inny sposób, np. przez wypłacanie pracownikom w zamian ekwiwalentu pieniężnego. Takie rozwiązanie jest niezgodnie z prawem.

Co najmniej 90 litrów wody dziennie

W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze bez dostępu do bieżącej wody, pracodawca musi zapewnić każdemu pracownikowi do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie.

Rolety, wentylatory, klimatyzatory

Pracodawca w zależności od swoich możliwości powinien starać się obniżać temperaturę na stanowiskach pracy. Może w tym celu stosować rolety, wentylatory, klimatyzatory, itp.

Pracodawcy, u których funkcjonuje stała instalacja klimatyzacyjna, powinni zadbać o jej sprawność i odgrzybianie oraz czyszczenie, by nie stanowiła źródła dodatkowych zagrożeń.

Szczególne warunki dla młodocianych

Pracodawca szczególną ochroną przed wysokimi temperaturami w pracy powinien objąć pracowników młodocianych. Zabronione jest ich zatrudnianie w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza jest większa niż 65 proc.