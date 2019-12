"Jeśli projekt PiS w sprawie ustroju sądów zostanie uchwalony, to nie będziemy mieli niezależnych sądów" - powiedział prezes Stowarzyszenia "Iustitia" Krystian Markiewicz. Prezes Stowarzyszenia "Themis" Beata Morawiec oceniła, że "zniszczenie władzy sądowniczej niszczy Polskę".

Zdjęcie Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

W piątek podczas konferencji prasowej Komitetu Obrony Sprawiedliwości prezesi sędziowskich stowarzyszeń ocenili obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Projekt - przygotowany przez posłów PiS - w czwartek wieczorem został złożony w Sejmie.

"Jeśli te zmiany, które zostały w nocy zaproponowane przez posłów, którzy niewątpliwie zapiszą się czarnymi głoskami na kartach historii, zostaną uchwalone, to nie będziemy mieli niezależnych sądów. To są zmiany, które likwidują trójpodział władzy w Polsce" - mówił sędzia Markiewicz. Jak dodał projekt de facto zmienia konstytucję, bez dokonywania formalnej zmiany ustawy zasadniczej.

Markiewicz zaapelował do wszystkich o solidarność. "Musimy obronić się przed tymi zmianami, musimy obronić się tak naprawdę przed zamachem konstytucyjnym" - podkreślił.

Z kolei sędzia Morawiec powiedziała, że "zmasowany atak władzy wykonawczej i ustawodawczej na trzecią władzę doprowadzi do anarchii, która jest generowana przez rządzących". "Każdy obywatel musi zdać sobie sprawę z tego, że zniszczenie trzeciej władzy niszczy Polskę, niszczy jego prawa obywatelskie i niszczy jego bezpieczeństwo, które winno mu państwo zapewnić" - podkreśliła.

Projekt ma m.in. wprowadzić odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz zadziałania o charakterze politycznym. Zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, zaś znaczna część projektu to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu.

"Przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju RP" - głosi projekt.