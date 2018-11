Prawo i Sprawiedliwość w wezwaniu przedsądowym skierowanym do PO domaga się przeprosin za użyte we wpisach w mediach społecznościowych sformułowania m. in. o "układzie mafijnym PiS". Jak poinformował PAP jeden z polityków PiS w razie braku reakcji, partia złoży pozew sądowy.

Zdjęcie Oświadczenia domaga się od lidera PO Grzegorza Schetyny /Grzegorz Krzyzewski /Reporter

15 listopada na oficjalnym profilu PO na Facebooku opublikowano wpis: "To najważniejsi politycy PiS odpowiadają za zatrudnienie i nadzór pracy Marka Chrzanowskiego jako szefa KNF - organu administracji rządowej sprawującego nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce! To od KNF zależy bezpieczeństwo finansowe Polaków".

"Jak mogą dzisiaj skutecznie rozliczyć aferę KNF, jeśli sami są zamieszani w tę bankową aferę stulecia z 40-milionową łapówką w tle?" - dodała we wpisie PO. Do wpisu dołączona była grafika z wizerunkami: premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremier Beaty Szydło, b. szefa KNF Marka Chrzanowskiego i ministra sprawiedliwości, prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobry. Na grafice zamieszczono podpis: "Mafijny układ PiS nie dopuści do ujawnienia prawdy! Domagamy się komisji śledczej w sprawie afery KNF!".

W wezwaniu przedsądowym Prawa i Sprawiedliwości, do którego dotarła PAP, przedstawiciele partii domagają się przeprosin od polityków PO. "W imieniu Platformy Obywatelskiej RP, przepraszam partię Prawo i Sprawiedliwość za to, że w dniu 15 listopada 2018 r., na portalu Facebook, Platforma Obywatelska RP bezprawnie stwierdziła, że w partii Prawo i Sprawiedliwość istnieje mafijny układ. Oświadczam, że brak było podstaw do sformułowania takich twierdzeń i sugestii. Ubolewam, że w wyniku tych bezprawnych działań bezpodstawnie naruszono dobre imię partii Prawo i Sprawiedliwość" - oświadczenia o takiej treści domaga się PiS od lidera PO Grzegorza Schetyny.

PiS chce, żeby PO umieściła przeprosiny za sformułowanie, że "afera KNF sięgała szczytów władzy partii Prawa i Sprawiedliwości, zaś wysocy urzędnicy partii Prawo i Sprawiedliwość domagali się łapówek". Pierwsze z oświadczeń miałoby zostać opublikowane na profilu na Facebooku, a drugie na Twitterze. Ponadto PiS domaga się od PO wpłaty 30 000 zł na hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak poinformował PAP jeden z polityków PiS, w razie braku reakcji na wezwanie przedsądowe, PiS złoży pozew sądowy.