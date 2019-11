PiS i Lewica największymi wygranymi wyborów. Sondaż Kantar

Największym wygranym wyborów, wskazywanym najczęściej przez Polaków (39 proc.), jest PiS, bo uzyskało najwyższy wynik; 16 proc. badanych uważa, że sukces odniosła Lewica, ponieważ po czterech latach przerwy udało im się wejść do Sejmu - wynika z sondażu Kantar. Według 11 proc. za zwycięzcę może się uznać KO.

Jak podkreśla Kantar, zwycięstwo w wyborach parlamentarnych może mieć różne twarze. "Może być rozumiane jako uzyskanie najwyższego wyniku, ale również jako przekroczenie progu wyborczego, gdy wynik uzyskany przez partię w sondażach nie daje takiej pewności. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie: kto ich zdaniem odniósł sukces w tegorocznych wyborach parlamentarnych" - zaznaczono.

Największym wygranym wyborów, wskazywanym najczęściej przez Polaków (39 proc.), jest Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ uzyskało najwyższy wynik - wynika z sondażu. 16 proc. respondentów wskazało jednak, że sukces odniosła Lewica, ponieważ po czteroletniej przerwie, udało im się wejść do Sejmu.

11 proc. uważa, że Koalicja Obywatelska, potwierdzając swoją wysoką pozycję na scenie politycznej, również może uznać się zwycięzcą. Rzadziej (5 proc.) dostrzegana jest wygrana Konfederacji, która, niespodziewanie dla wielu, przekroczyła próg wyborczy. Na samym końcu uplasowało się PSL w związku z otrzymaniem od wyborców relatywnie wysokiej liczby mandatów (3 proc.). 25 proc. badanych nie była w stanie wskazać, kto jest największym wygranym tych wyborów.

O ile zdecydowana większość elektoratu partii rządzącej (84 proc.) wskazuje, że ta właśnie partia odniosła największy sukces w wyborach, to wyborcy pozostałych partii rzadziej dostrzegają zwycięstwo ugrupowania, na które oddaliby głos. Co drugi wyborca Lewicy zauważa sukces tego ugrupowania, 30 proc. elektoratu Koalicji Obywatelskiej wskazuje, że wygraną jest utrzymanie silnej pozycji przez tę koalicję, a 28 proc. głosujących na Konfederację, dostrzegło sukces "swojej" partii, jakim było dostanie się do Sejmu. Wysoki wynik PSL-u doceniło 16 proc. ich elektoratu. Jednocześnie 36 proc. wśród tych ostatnich oraz 31 proc. wyborców Konfederacji, a także 22 proc. głosujących na Koalicję Obywatelską doceniło sukces partii rządzącej.

Respondenci o demokracji, mediach i politykach

W przypadku większości respondentów wyniki wyborów nie zmieniły poziomu zaufania do demokracji, mediów, polityków ani sondaży. Ponad trzy piąte respondentów stwierdziło, że ich poczucie zaufania do żadnej z tych instytucji się nie zmieniło.

61 proc. zadeklarowało, że nie zmieniło się ich zaufanie do demokracji; wzrost zaufania do tej instytucji zadeklarowało 10 proc., a spadek 19 proc. pytanych. 66 proc. - odpowiedziało, że wybory nie zmieniły ich zaufania do sondaży przedwyborczych. Jedna dziesiąta ufa sondażom bardziej, a zaufanie 11 proc. zmalało. Niezmienione zaufanie do telewizji zadeklarowało 65 proc.; wzrost zaufania 8 proc., a spadek 16 proc. ankietowanych. Wybory nie wpłynęły na zaufanie do polityków u 60 proc. uczestników sondażu, 8 proc. ufa im bardziej, a 21 proc. - mniej niż przed wyborami.

Niezmienne zaufanie do portali społecznościowych zadeklarowało 64 proc., wzrost zaufania 6 proc., a spadek 12 proc. pytanych. Kantar zwrócił uwagę, że w każdym przypadku deklaracje o spadku zaufania przeważają nad wskazaniami o wzroście; w największym stopniu zaufanie utracili politycy (ocena netto wyniosła minus 13 punktów procentowych), demokracja (-9 p.p.), telewizja (-8 p.p.) i media społecznościowe (-6 p.p.). W najmniejszym stopniu spadło zaufanie do przedwyborczych sondaży - ocena netto wyniosła -1 punkt procentowy.

Komu należały się głosy?

Kantar zadał także pytanie, czy wyniki wyborów były zasłużone. Największa grupa - 34 proc. - oceniła, że Prawu i Sprawiedliwość należało się mniej głosów w ostatnich wyborach parlamentarnych, a 17 proc. wskazywało, że partia rządząca zasłużyła na wyższy wynik niż otrzymany. Zdaniem 28 proc. respondentów wynik osiągnięty zarówno przez PSL, jak i przez Konfederację jest zbyt wysoki. Według 24 proc. - Koalicja Obywatelska i Lewica zasłużyły na wyższy wynik. W przypadku Lewicy częściej wskazywano, że powinna była dostać więcej; ocena netto wyniosła 2 punkty procentowe.

W odniesieniu do PSL oraz Konfederacji - 34 proc. badanych wybrała odpowiedź "Trudno powiedzieć". Czy Pana(Pani) zdaniem partie zasłużyły na takie wyniki, jakie otrzymały w wyborach, czy też powinny dostać mniej lub więcej głosów?

Badanie przeprowadzono 18-23 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1008 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.