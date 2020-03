Była posłanka PiS Bernadeta Krynicka oraz obecny poseł tej partii Grzegorz Woźniak zostali decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zawieszeni w prawach członka partii - poinformował szef komitetu wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.

Bernadeta Krynicka, posłanka PiS w latach 2015-2019, wzięła w poniedziałek udział w Łomży w proteście przeciwko planom przekształcenia tamtejszego szpitala wojewódzkiego w szpital zakaźny.



Dzień wcześniej skrytykowała stan przygotowań placówki do tej operacji. "Jesteśmy tak nieprzygotowani, że to głowa mała" - oceniła Krynicka, która pracuje w szpitalu wojewódzkim w Łomży.



O Woźniaku poniedziałkowy "Super Express" napisał, że w zeszłym tygodniu zorganizował imprezę imieninową, w której - według informatorów gazety - uczestniczyło 200-250 osób, w tym m.in. dyrektor szpitala w Garwolinie Krzysztof Żochowski, który później spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz syn posła, piłkarz grający w jednym z klubów we Włoszech.



"Nasze źródło twierdzi, że ojciec osobiście odebrał go stamtąd (z Włoch - PAP) zaledwie kilka dni wcześniej" - napisał "SE".