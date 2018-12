PiS naradza się w sprawie wyborów do PE i Sejmu

Głównym tematem wyjazdowego posiedzenia klubu PiS będą nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego i polskiego parlamentu - poinformowała w czwartek rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Jak dodała, politycy PiS będą też rozmawiali o bieżącej działalności politycznej.

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował wcześniej, że wyjazdowe posiedzenie klubu PiS odbędzie się w piątek i w sobotę.

"Na tym klubie będziemy mówić o tym, co mamy robić w kontekście nadchodzących wyborów, zarówno do europarlamentu, jak i do polskiego parlamentu, ale będzie też ocena bieżącej działalności politycznej i tego, co się dzieje w kraju" - powiedziała Mazurek w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie.

Rzeczniczka PiS podkreśliła, że decyzja dotycząca wyjazdowego posiedzenia klubu zapadła dużo wcześniej, niż informacje o nowej inicjatywie politycznej - Ruchu Prawdziwa Europa, tworzonej, według mediów, przez środowisko związane z o. Tadeuszem Rydzykiem.

Reakcja na "Ruch Prawdziwa Europa"?

"Chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało i żebyście państwo z tym nie wiązali naszego posiedzenia (klubu), bo decyzja zapadła wcześniej i posłowie wiedzieli o tym dużo wcześniej, niż ukazała się informacja o powstaniu nowej inicjatywy politycznej" - wyjaśniła Mazurek.

W tym tygodniu w mediach pojawiła się informacja, że europoseł Mirosław Piotrowski złożył do sądu wniosek o rejestrację partii politycznej, za którą stać miałby o. Tadeusz Rydzyk. "Uprzejmie informuję, że w ubiegłym tygodniu, w Sądzie Okręgowym w Warszawie, złożony został wniosek o rejestrację partii politycznej o nazwie 'Ruch Prawdziwa Europa', której podstawą programową są założenia 'Ruchu Europa Christi'" - napisał Piotrowski w komunikacie skierowanym do mediów.

Zaznaczył jednocześnie, że szczegółowych informacji na temat tej inicjatywy udzieli po wpisaniu Ruchu Prawdziwa Europa przez sąd do rejestru partii politycznych.

Portal wp.pl poinformował, że pierwszym celem ugrupowania mają być wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Zgodnie z informacjami wp.pl do PE z nowej partii miałby wystartować były poseł PiS i były wiceprezes PZU Andrzej Jaworski, który zostałby "jedynką" na Mazowszu. Na liście znaleźliby się również, jak podał portal: b. minister środowiska Jan Szyszko, europosłanka Urszula Krupa, posłanka Gabriela Masłowska, posłanka Anna Sobecka i sam Piotrowski.