​PiS nie odpuści Marianowi Banasiowi. Chcą dymisji

Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało usunąć Mariana Banasia ze stanowiska - wynika ze słów wiceprezesa partii Adama Lipińskiego.

Zdjęcie Marian Banaś 19 listopada w Sejmie /Jacek Domiński /Reporter

"Oczekuję, że Marian Banaś przestanie być prezesem NIK. Powinien sam złożyć dymisję, szkodzi nam. Sobie zresztą też" - powiedział w RMF FM Adam Lipiński.

Lipiński podtrzymał swoją sugestię z października, że jest "kilka sposobów", by usunąć Banasia ze stanowiska.

Przypomnijmy, że - jak podawała "Rzeczpospolita" - CBA dopatrzyło się poważnych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Banasia. Ponadto Banaś, jak wynikało z reportażu "Superwizjera" TVN, wynajmował gangsterom swoją kamienicę po zaniżonej cenie.

We wtorek, 19 listopada, Marian Banaś pojawił się na expose Mateusza Morawieckiego, co wywołało lawinę komentarzy.

"Dopóki mamy do czynienia z faktami medialnymi, to nie mamy narzędzi, żeby sytuację zmienić. To jest kwestia sumienia pana prezesa NIK" - mówiła w RMF FM senator PiS Maria Koc.