Prawo i Sprawiedliwość przygotowało poprawkę do projektu budżetu na 2020 r., która zakłada przeniesienie ponad 100 mln zł środków przeznaczonych na Polonię z gestii Senatu m.in. do KPRM, MRPiPS, MEN, MSZ, MKiDN - poinformował we wtorek poseł PiS Marcin Porzucek.

Zdjęcie Na zdjęciu politycy PiS /Jan Bielecki /East News

Poseł PiS poinformował, że poprawka została zgłoszona do Biura Analiz Sejmowych we wtorek, a w czwartek będzie omawiana na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.

"Poprawka do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 ma na celu przeniesienie środków finansowych - ponad 100 mln zł - z budżetu Kancelarii Senatu do budżetu KPRM tj., 59 mln 700, do MRPiPS - 10 mln oraz do MKiDN, MEN, MSZ" - powiedział Porzucek.

Poseł PiS dodał, że podmioty te "będą realizować pomoc środowiskom polonijnym, która dotychczas była realizowana przez Senat".