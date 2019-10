PiS uzyskuje poparcie 39 proc. respondentów, którzy zadeklarowali udział w wyborach do Sejmu, KO - 27 proc., Lewica - 14 proc., a PSL i Konfederacja po 7 proc. - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kantar w dniach 11-16 października. Jak wynika z badania, tylko PiS traci względem poprzedniego sondażu. Pozostałe ugrupowania zanotowały wzrost poparcia.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

W porównaniu do sondażu z września poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) zmniejszyło się o 1 punkt proc. Notowania Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Partia Zieloni) poprawiły się o 3 punkty proc.

Poparcie dla Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) zadeklarowało w październiku o 3 punkty proc. więcej ankietowanych niż we wrześniu. Notowania PSL (wraz z Kukiz’15) wzrosły o 1 punkt proc. a poparcie dla Konfederacji Wolności i Niepodległość (m.in. politycy partii KORWiN i Ruchu Narodowego) w październiku wzrosło o 5 punktów proc.

Mniej niezdecydowanych

6 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali udział w wyborach nie potrafiło powiedzieć, na kogo oddaliby głos - to o 11 punktów proc. mniej niż we wrześniu.

Chęć udziału w wyborach do Sejmu zadeklarowało łącznie 65 proc. ankietowanych; 33 proc. z nich wyraziło zdecydowanie w tej kwestii. Łącznie 27 proc. badanych zadeklarowało, że nie weźmie udziału w głosowaniu, z czego 12 proc. wyraziło tego pewność.

Grupa osób deklarujących udział w wyborach zmniejszyła się w październiku o 1 punkt proc., a odsetek tych niezamierzających głosować zmniejszył się o 5 punktów proc. W najnowszym sondażu 8 proc. ankietowanych nie było zdecydowanych co do udziału w wyborach - to o 4 punkty proc. mniej niż w poprzednio.

Poparcie dla PiS - największe wśród osób starszych

PiS największym poparciem cieszy się wśród osób powyżej 65 roku życia - 51 proc. KO popiera 40 proc. osób w przedziale wiekowym 35-44 lata. Lewica cieszy się największym poparciem wśród osób w wieku 18-24 lata - 28 proc., zaś PSL wśród wyborców w przedziale wiekowym 24-34 lata - 13 proc. Spośród osób w przedziale wiekowym 24-34 lata najwięcej wyborców ma również Konfederacja - 14 proc.

"Wyniki badania preferencji partyjnych zrealizowanego (11-16 X) w okolicy wyborczej niedzieli oddają układ sceny politycznej zgodny z rezultatami głosowania z 13 października 2019 r. W porównaniu z wynikami badania wrześniowego, możemy w tym miesiącu odnotować wzrost poparcia Konfederacji, a także Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. W kolejnych badaniach zobaczymy, czy Konfederacja będzie umacniać swoją pozycję. Zdobyty w wyborach do Sejmu rezultat tego ugrupowania był sporym zaskoczeniem dla wielu komentatorów. Konfederacja ma największe poparcie wśród dwudziesto- i trzydziestolatków. Czy będzie to wierny elektorat - zobaczymy. W komentarzach powyborczych doceniano także efekty osiągnięte przez PSL/Kukiz’15. Wynik tego +duetu+ jest również zbudowany w znaczącym stopniu przez młodych wyborców. Chociaż jeszcze kilka miesięcy do wyborów prezydenckich, to warto już teraz zastanowić się, który kandydat zdobędzie głosy młodych" - napisano w komentarzu dołączonym do sondażu ośrodka Kantar.

Sondaż został przeprowadzony przez Kantar w dniach 11-16 października w reprezentatywnej grupie 986 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat; preferencje partyjne badano w grupie 650 osób deklarujących udział w wyborach.