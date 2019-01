Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w środę w Sejmie, podczas drugiego czytania, poprawkę do projektu noweli ustawy o NBP, wprowadzającego jawność zarobków kadry kierowniczej w banku. Oznacza to, że projekt wróci ponownie do sejmowej komisji finansów publicznych.

Zdjęcie Sejm, zdj. ilustracyjne /Piotr Molecki /East News

Przewodniczący sejmowej komisji finansów, poseł sprawozdawca Andrzej Szlachta (PiS) powiedział posłom, że we wtorek komisja rozpatrywała trzy projekty dotyczące NBP autorstwa PiS, PO-KO oraz Kukiz'15.

Reklama

"Decyzją komisji wskazano - jako projekt wiodący, najdalej idący w zakresie proponowanych zmian w obecnie obowiązujących ustawach - projekt autorstwa posłów klubu parlamentarnego PiS. W trakcie pięciogodzinnego posiedzenia komisji zgłoszono poprawki, które w wyniku głosowań zostały wprowadzone do projektu ustawy" - powiedział Szlachta.

Jak dodał, komisja przyjęła projekt ustawy w brzmieniu: ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Jak dodał, komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu trzech wymienionych projektów ustaw, wnosi o uchwalenie tego projektu ustawy.

Szlachta tłumaczył posłom, że przygotowanie tego projektu "jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w zakresie transparentności wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w NBP".

"Według aktualnego stanu prawnego, wielkość środków na wynagrodzenia, ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP z uwzględnianiem poziomu płac w sektorze bankowym. Zasady wynagradzania pracowników NBP ustala zarząd NBP, zaś wynagrodzenia prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe" - powiedział.

Jak tłumaczył, proponowany projekt ustawy wprowadza - jako fundamentalną zasadę kształtowania wynagrodzeń w NBP - zasadę jawności. "Zaproponowane przepisy wyznaczają kontrolę władz banku centralnego tak społeczną, jak i instytucjonalną" - powiedział.

Szlachta dodał, że "nadanie uprawnienia zarządowi NBP do dalszego kształtowania określonych wynagrodzeń, przy zachowaniu pewnego ustawowego maximum, akceptuje pełną niezależność banku centralnego i w żadnym stopniu nie narusza jego autonomii".

"Ustalenie wielkości środków na wynagradzanie pozostaje bez zmian i będzie ustalone corocznie w planie finansowym NBP" - powiedział.

Przekazał, że w projekcie ustawy wprowadza się próg maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 0,6-krotności (60 proc.) całkowitego wynagrodzenia prezesa NBP, który będzie obowiązywał przy kształtowaniu przez zarząd banku wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii stanowisk. Przekazał, że ustawa ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszeniu.