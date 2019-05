Ubiegający się o funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Zbigniew Cieślak nie uzyskał w głosowaniu wymaganego poparcia sędziów; do czasu wyborów do PE stanowisko szefa PKW nie zostanie obsadzone - poinformowała PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Zdjęcie PKW i KBW /Mariusz Grzelak /Reporter

PKW na poniedziałkowym posiedzeniu miała wybrać swojego przewodniczącego. Jak poinformowała PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego i sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Pietrzak, na to stanowisko zgłoszono trzy kandydatury: dwóch wiceprzewodniczących Komisji - sędziego NSA Sylwestra Marciniaka i sędziego SN Wiesława Kozielewicza oraz sędziego TK w stanie spoczynku Zbigniewa Cieślaka.

Sędziowie Marciniak i Kozielewicz nie wyrazili zgody na kandydowanie ze względu na panującą w PKW tradycję, zgodnie z którą przewodniczący Komisji wyłaniany jest spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z tym Komisja przeprowadziła jedno głosowanie - nad wyborem sędziego Cieślaka na przewodniczącego PKW. Pietrzak przekazała, że Komisji nie udało się wybrać nowego przewodniczącego - za kandydaturą Cieślaka opowiedziało się czterech sędziów, czterech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Jak dodała, do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w najbliższą niedzielę, stanowisko przewodniczącego PKW pozostanie nieobsadzone, zaś obowiązki przewodniczącego Komisji będzie pełnił wiceprzewodniczący PKW sędzia SN Wiesław Kozielewicz.

Szefowa KBW: Nie będzie paraliżu PKW

Pietrzak uspokajała, że PKW wypełnia na bieżąco wszystkie swoje zadania, a brak przewodniczącego nie zagraża zbliżającym się wyborom do PE. "PKW to dziewięciu sędziów, którzy podejmują decyzje kolegialnie. Przewodniczący Komisji nie ma uprawnień do podejmowania samodzielnych decyzji. To jest najważniejsze" - podkreśliła.

Funkcja przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej pozostaje nieobsadzona od 29 marca. Wtedy dotychczasowy przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński skończył 70 lat, a jego członkostwo w Komisji wygasło (kadencja członka PKW wynosi dziewięć lat; wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje m.in. w przypadku ukończenia 70 lat przez członka Komisji).

Miejsce Hermelińskiego w Komisji zajął sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek. Dołączenie sędziego Jędrejka do składu PKW nie oznaczało, że zastąpi on Hermelińskiego na funkcji przewodniczącego Komisji. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, przewodniczącego PKW wybierają sędziowie - członkowie Komisji.

Tradycją w Komisji jest wyłanianie przewodniczącego spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie sędziami Trybunału Konstytucyjnego zasiadającymi w PKW są: Grzegorz Jędrejek (sędzia TK w stanie czynnym), który wszedł do PKW na początku kwietnia, Janusz Niemcewicz (sędzia TK w stanie spoczynku), którego członkostwo w Komisji wygaśnie w lipcu tego roku, gdy ukończy 70 lat oraz Zbigniew Cieślak (sędzia TK w stanie spoczynku).