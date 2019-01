"Plastusie" w TVP Info. Była prezydent Warszawy zapowiada działania prawne

Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała w niedzielę działania prawne o charakterze karnym w związku z opublikowaniem przed ponad tygodniem animacji "plastusie" w TVP Info. "Nie będę puszczać płazem, to na pewno"- podkreśliła.

Zdjęcie Hanna Gronkiewicz-Waltz /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Sprawa dotyczy "satyrycznej" animacji nadanej w telewizji publicznej, w której przedstawiono postaci prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka oraz Gronkiewicz-Waltz.

"Teraz mam więcej czasu, będę występować przeciwko różnym działaniom. Jestem już po rozmowie z adwokatem, w tym tygodniu napiszę. Prawdopodobnie to będzie (wystąpienie) publiczno-prawne. Tak mi zasugerował adwokat. Z prywatnym poczekamy; najpierw karne, bo to jest jednak za mocne, to ma wyraźne oznaki oszczerstwa, pomówienia, zniesławienia. Oddaję się w ręce praktyków, jestem z prawa bankowego, oni są z prawa karnego" - powiedziała Gronkiewicz-Waltz w Radiu Zet.

"Nie będę puszczać płazem, to na pewno" - podkreśliła była prezydent stolicy. "Jako prezydent po prostu nie miałam czasu na te wszystkie działania, procesy, chodzenie do sądów. Teraz mam już trochę więcej czasu" - zaznaczyła.

Kontrowersje wokół animacji

W poprzednim tygodniu kontrowersje wzbudził wyemitowany w programie "Minęła 20" animowany materiał satyryczny przygotowany przez Barbarę Pielę. W materiale pojawia się kukiełka kojarząca się z prezesem Fundacji WOŚP Jerzym Owsiakiem. Kukiełka ta nakręcana jest przez postać kojarzącą się z b. prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. W materiale widać, że postać przypominająca byłą prezydent Warszawy pakuje do swojego worka pieniądze zebrane przez marionetkę kojarzącą się z Jerzym Owsiakiem. W scenie tej daje się zauważyć, że na jednym z banknotów dwustuzłotowych pojawia się gwiazda Dawida.

Do sprawy odniosła się twórczyni materiału, Barbara Piela. "Banknot, który leżał na stole w animacji jest jednym (z) bardzo wielu banknotów (mam ich całe pudło) Ten banknot ma 2 cm, nie sposób dojrzeć gołym okiem, co na nim dokładnie jest. Żadne skojarzenia nie były celowe, przepraszam, jeśli coś takiego nieświadomie zasugerowałam" - napisała na Twitterze (pisownia oryginalna).

Oświadczenie dyrektora TAI

W oświadczeniu opublikowanym 11 stycznia na stronie centrum informacji TVP dyrektor TAI Jarosław Olechowski napisał: "W związku z rażącymi błędami merytorycznymi dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej podjęła decyzję o zawieszeniu w obowiązkach służbowych wydawcy programu 'Minęła 20'. Kierownictwo anteny nie będzie tolerować błędów, które godzą w dobre imię Telewizji Polskiej, narażając ją na straty wizerunkowe i przynosząc jej ujmę".

Wcześniej Jarosław Olechowski na Twitterze pisał: "Dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej stanowczo potępia powielanie antysemickich stereotypów. Nie ma na to zgody. Dlatego wobec osób odpowiedzialnych za incydent w ostatnim programie 'Minęła 20' zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje".

W środę Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar ocenił w piśmie do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego, że opublikowanie animacji "plastusie" w mediach publicznych może przyzwalać na mowę nienawiści w dyskursie publicznym. RPO poprosił o zbadanie tej sprawy i podjęcie odpowiednich działań.