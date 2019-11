Posłowie PO zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zmianę decyzji w sprawie marszałka seniora Sejmu, tak by nie był nim Antoni Macierewicz (PiS). Zarzucili mu "destrukcyjną" politykę kadrową w MON i zbijanie "kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim".

Zdjęcie Antoni Macierewicz /Maciej Luczniewski /Reporter

Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że marszałkiem seniorem Sejmu będzie Antoni Macierewicz (PiS), a marszałkiem seniorem Senatu Barbara Borys-Damięcka (KO).

O zmianę decyzji ws. marszałka seniora Sejmu zaapelowali do prezydenta posłowie Platformy. "Chciałbym zaapelować do prezydenta Andrzeja Dudy już nie tylko jako do polityka, ale zwrócić mu uwagę na niegodziwości, które są dziełem Antoniego Macierewicza jako ministra obrony" - powiedział wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

W tym kontekście wskazał na próbę degradacji major "zasłużonej i narażającej się w misjach zagranicznych w Afganistanie", na kwestię byłych szefów SKW, "których Antoni Macierewicz kłamliwie oskarżył o szpiegostwo i od trzech lat toczy się dęte, lipne śledztwo", w którym - zaznaczył - nie złożono nawet wniosku o areszt. "Tym ludziom i ich rodzinom zniszczono życie" - dodał Siemoniak.

Podkreślił, że "dotyczy to również setek innych oficerów", w tym byłego dyrektora departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w prezydenckim BBN gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego, "którego Antoni Macierewicz niszczył" - zaznaczył polityk PO.

"Ubeckie metody? Wzywamy pana do zmiany tej decyzji"

"Wtedy pan użył określenia 'ubeckie metody'. Czy pan chce, żeby majestat Rzeczypospolitej w Sejmie jako marszałek senior reprezentował ktoś, kto działa ubeckimi metodami? Panie prezydencie, prosimy, apelujemy, wzywamy pana do zmiany tej decyzji" - zwrócił się Siemoniak do Andrzeja Dudy.

Jak dodał, "jest jeszcze czas, są godne osoby w Sejmie Rzeczypospolitej do tego, żeby sprawować funkcję marszałka seniora".

Marcin Kierwiński zarzucił Macierewiczowi "budowanie kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim". Jak ocenił, Macierewicza "lista kłamstw jest bardzo długa". Ale - dodał - "wśród tych kłamstw jest największe kłamstwo ostatnich lat - to kwestia katastrofy smoleńskiej i kopania głębokich rowów pomiędzy Polakami".



"To kwestia budowania kapitału politycznego na kłamstwie smoleńskim. To kwestia rozdrapywania ran rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej po to, aby budować swoją pozycję w polityce. Za to wszystko odpowiada Antoni Macierewicz. Za to wszystko odpowiada człowiek, który dziś został wyznaczony na funkcję marszałka seniora" - mówił poseł.

Według niego Macierewicz powinien odpowiedzieć opinii publicznej na fundamentalne pytania. "Na co poszły miliony złotych na jego podkomisję? Czego Polacy z tej komisji się dowiedzieli? Ile z kłamstw, które były powielane przez Antoniego Macierewicza i jego pseudoekspertów zostało udowodnionych? - oświadczył Kierwiński.

Zwracając się do Andrzeja Dudy, Kierwiński podkreślił, że ma on kolejną szansę "być prezydentem nie tylko jednej opcji, ale prezydentem wszystkich Polaków". "Do tego wymagana jest zmiana tej decyzji. Nie może być tak, że człowiek, który w ostatnich latach jedynie szkodzi polskiej racji stanu, dziś jest nominowany do funkcji marszałka seniora. To jest po prostu niegodziwe" - zaznaczył polityk.

Kluzik-Rostkowska: To jest decyzja, która obraża nas wszystkich

Posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska zaprezentowała na konferencji prasowej list skierowany do prezydenta Dudy. "Nie chcemy, żeby Antoni Macierewicz był marszałkiem seniorem. Uważamy, że to jest decyzja, która obraża nas wszystkich, obraża tych wszystkich, którzy zarówno politykę, jak i parlament traktują poważnie" - podkreśliła.

"Mam nadzieję, że pan prezydent nie chciał nas wszystkich obrazić tą nominacją. Natomiast przyznaję uczciwie, że czujemy się z tym bardzo źle, że człowiek, który dewastował polską politykę, który budował swoją politykę wyłącznie na kłamstwie ma być marszałkiem seniorem. Apelujemy i domagamy się zmiany tej decyzji" - dodała Kluzik-Rostkowska.

Politycy PO podkreślają w liście do prezydenta, że "ta nominacja jest obraźliwa dla Polek i Polaków, którym na sercu leży dobro ojczyzny". "Domagamy się by nie nobilitował Pan osoby, która - nawet według Pana opinii - stosuje ubeckie metody, działa na rzecz osłabienia bezpieczeństwa Polski i od lat żeruje na kłamstwie smoleńskim. Funkcja, którą Pan pełni i złożona przez Pana przysięga zobowiązuje Pana do tego, by strzec niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa" - czytamy.