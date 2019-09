Platforma Obywatelska złoży zawiadomienie o możliwości znieważenia RPO

"We wtorek na komisji sprawiedliwości odbył się bezpardonowy atak na Rzecznika Praw Obywatelskich. To sytuacja bez precedensu. Platforma składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa znieważania konstytucyjnego organu" - poinformowała w środę w Sejmie posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO-KO). Jej ugrupowanie złoży też dwa wnioski do komisji etyki poselskiej.

Zdjęcie Kamila Gasiuk-Pichowicz podczas wtorkowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /East News

"Wczoraj na komisji sprawiedliwości i praw człowieka doszło do bezpardonowego ataku pani Krystyny Pawłowicz na RPO. Ten pełen nienawiści atak na Rzecznika Praw Obywatelskich - jedną z ostatnich niezależnych od PiS instytucji państwowych - przekroczył wszelkie dopuszczalne granice. Takiego ataku politycznej furii w tej kadencji jeszcze nie było. Tymczasem przewodniczący komisji pan Piotrowicz nawet nie kiwnął palcem, aby zareagować" - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

W czasie wtorkowego posiedzenia komisji, podczas którego Rzecznik Praw Obywatelskich prezentował informację ze swojej działalności w 2018 roku, posłanka Krystyna Pawłowicz (PiS) zarzuciła zarówno opozycji jak i RPO, że nie akceptują wyników demokratycznych wyborów w Polsce, a rzecznik reprezentuje tylko część społeczeństwa mniejszości, która przegrała wybory. Posłanka nazwała też rzecznika "wyjątkowym szkodnikiem".

"Dzisiaj nie tylko w pełni solidaryzujemy się z RPO, ale także składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia konstytucyjnego organu, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich" - zapowiedziała Gasiuk-Pihowicz.

Natomiast Michał Szczerba (PO-KO) znaczył, że nie tylko złamano prawo, ale też dobre obyczaje oraz standardy międzynarodowe.

"To nie jest tylko znieważenie konstytucyjnego organu - a przypomnijmy, że posłanka Pawłowicz używała określeń: 'antypolski rzecznik', 'wielki, wyjątkowy szkodnik', 'osoba, która działa przeciwko państwu polskiemu' - ale także to jest art. 266 Kodeksu karnego, za który może grozić kara pozbawienia wolności do lat dwóch" - powiedział.

"Wczoraj posłanka Pawłowicz zamieniła się w 'małą Emi', która hejtowała konsultacyjny organ i osobiście pana profesora Adama Bodnara. Sytuacja niezwykła" - dodał.

Szczerba zapowiedział, że jego ugrupowanie skieruje także wnioski do komisji etyki poselskiej dotyczące przewodniczącego komisji sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza oraz posłanki Krystyny Pawłowicz.