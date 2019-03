Płażyński: Robię to samo, co każdy, kto rozpoczyna pierwszą działalność gospodarczą

​Robię to samo, co każdy młody człowiek, który rozpoczyna swoją pierwszą działalność gospodarczą - powiedział w środę przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska Kacper Płażyński, pytany o doniesienia "GW" na temat swojej aktywności zawodowej po wyborach na prezydenta Gdańska.

Według "Gazety Wyborczej", Kacper Płażyński zarejestrował się w ostatnim czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku jako osoba bezrobotna, a następnie wystąpił o przyznanie dofinansowania na założenie działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania pieniędzy była rejestracja jako osoby bezrobotnej, ponieważ pomoc przyznawana jest na aktywizację zawodową dla osób mających problem ze znalezieniem pracy. Środki zostały przyznane Płażyńskiemu po tym, jak przegrał wybory prezydenckie w Gdańsku.

Jak podaje "GW", Płażyński - jako osoba bezrobotna - dostał kwotę zbliżoną do 20 tys. zł na otwarcie swojej kancelarii prawnej.

"Te tezy są absurdalne i nastawione na to, żeby przedstawić mnie w bardzo negatywnym świetle. Ja nie robię niczego złego. Robię to samo, co każdy młody człowiek, który rozpoczyna swoją pierwszą działalność gospodarczą" - powiedział Płażyński w środę w TVN24.

Podkreślił jednocześnie, że współpracę z poprzednim pracodawcą zakończył w momencie rozpoczęcia kampanii wyborczej w Gdańsku, żeby - jak wyjaśnił - "była jasna i czytelna sytuacja".