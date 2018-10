PLL LOT odwołał loty z powodu strajku

Rzecznik prasowy PLL LOT Adrian Kubicki poinformował, że z powodu strajku części pilotów i stewardess odwołano kilka lotów. Strajk kilkudziesięciu osób trwa od czwartku.

Adrian Kubicki powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że spółka dziś lub jutro nie wyklucza odwołania kolejnych lotów. Zaznaczył, że wśród odwołanych lotów jest kilka dalekiego zasięgu, w tym do Tokio, Seulu i Toronto.

Adrian Kubicki powiedział, że spółka nie ma wpływu na nielegalne zachowania związków zawodowych i niektórych pracowników oraz robi wszystko, aby sytuacja wróciła do normy.

Wczoraj z powodu strajku został odwołany lot do Toronto.



Prezes spółki Rafał Milczarski poinformował wcześniej, że 67 osób zostało dziś dyscyplinarnie zwolnionych z pracy z powodu nieprzystąpienia do pracy. To zarówno członkowie personelu pokładowego, jak i piloci, w tym kapitanowie.



Związkowcy sprzeciwiają się sposobom zarządzania spółką, które według nich powodują milionowe straty. Wiceprzewodnicząca związku zawodowego personelu pokładowego i lotniczego Agnieszka Szelągowska powiedziała, że protestujący domagają się między innymi odwołania prezesa spółki. Wystosowali w tej sprawie apel do premiera Matusza Morawieckiego.



Związkowcy domagają się też przywrócenia do pracy szefowej związku zawodowego Moniki Żelazik oraz wycofania przez zarząd spółki PLL LOT wypowiedzeń.



Dziś spółka podpisała regulamin wynagradzania z dwoma związkami zawodowymi - Związkiem Zawodowym Pracowników PLL LOT i Związkiem Zawodowym NSZZ "Solidarność". Dwa inne - Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) oraz Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT - nie podpisały regulaminu.