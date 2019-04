W lasach w niemal całym kraju we wtorek obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Tylko w tym roku lasy płonęły już ponad 3,5 tys. razy. Instytut Badawczy Leśnictwa wyjaśnił, że aby sytuacja się odmieniła, muszą przyjść większe i długotrwałe opady.

Zdjęcie Na zdjęciu strażacy dogaszający pożar lasu w Puszczy Kampinowskiej /Mateusz Grochocki/East News /East News

Pożar w Cieksynie

Jak poinformował PAP mł. bryg. Karol Kierzkowski z mazowieckiej PSP, z dużym pożarem w Cieksynie (pow. nowodworski) mierzy się 120 strażaków. Na miejsce przybyło 30 wozów strażackich. Zagrożonych ogniem jest 40 hektarów lasu.

"Zagrożone były domki letniskowe i domki mieszkalne, w tej chwili nie mam informacji o osobach poszkodowanych" - powiedział. Jak podkreślił, "sytuacja wciąż jeszcze nie jest opanowana i pewnie jeszcze do wieczora tak będzie".

"To kolejny duży pożar na terenie województwa mazowieckiego. Sytuacja w lasach jest katastrofalna, bo jest trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Każda iskra, każda nieuwaga może spowodować duży pożar" - podkreślił Kierzkowski.

Wcześniej do pożaru doszło też m.in. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jak informował rzecznik KG PSP st. bryg. Paweł Frątczak, sytuacja jest opanowana, jednak dogaszanie pożaru potrwa jeszcze wiele godzin.

Zachodniopomorskie: Pożar dwóch hektarów lasu w pobliżu Gwdy Wielkiej

12 zastępów straży pożarnej gasi z kolei dwa hektary lasu w pobliżu miejscowości Gwda Wielka (woj zachodniopomorskie). Na miejsce zadysponowano siły i środki z województw wielkopolskiego i pomorskiego.

"Pożar wywołany został przez zerwane przewody linii energetycznej. Swoim zasięgiem objął dwa hektary lasu. Obecnie sytuacja wydaje się być opanowana" - powiedział PAP oficer prasowy szczecineckiej PSP Mirosław Śledź.

Według danych przekazanych przez zachodniopomorską straż pożarną we wtorek do godz. 13.30 w województwie odnotowano ok. 90 zdarzeń związanych z silnym wiatrem i ok. 40 pożarów traw, pól i lasów.

Sytuacja nadzwyczajna

Główny specjalista Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa Mirosław Kwiatkowski powiedział PAP, że powstawaniom pożarów sprzyja aktualna pogoda. Według prognoz w najbliższych dniach nadal ma być sucho - synoptycy przewidują jedynie lokalne deszcze o niewielkim zasięgu. W związku z tym zagrożenie w lasach może wzrastać. Sytuację pogarsza dodatkowo silny wiatr, który utrudnia akcje gaśnicze i sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

Kwiatkowski wyjaśnił, że aby sytuacja się odmieniła, muszą wystąpić większe i długotrwałe opady. Niewystarczającym może się okazać także krótki opad burzowy, mimo że zwykle jest intensywny. "W tej chwili ściółka jest tak przesuszona, że przy bardzo intensywnym opadzie, nie przyjmuje tej wody, tylko ta woda spływa. Potrzebne byłoby kilka dni opadowych, żeby wilgoć w ściółce się odbudowała" - tłumaczył. Zauważył przy tym, że przesuszanie się ściółki przyspiesza także niski poziom wody gruntowej.

W zestawieniu z ubiegłym sezonem sytuacja w polskich lasach zdecydowanie się pogorszyła. Ekspert wskazał, że choć kiedyś w kwietniu wybuchało wiele pożarów w lasach, to jednak przez ostatnich kilka lat tak nie było.

Zgodnie z przepisami jeśli przez pięć kolejnych dni o godz. 9 rano wilgotność ściółki jest niższa od 10 proc., może zostać wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Kwiatkowski przekazał PAP, że obecnie wilgotność spadała poniżej 10 proc. w pojedynczych dniach, więc nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia zakazu.

"Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, to sytuacja nadzwyczajna, więc nie można mieć pewności, mimo niespełnionego warunku, że zakaz nie będzie wprowadzony" - zastrzegł. We wtorek w kilku punktach w kraju wilgotność wyniosła ponad 9 proc., ale mniej niż 10 proc. W większości jednak sięgała 10-12 proc.

Apele o ostrożność

Jak podał rzecznik KG PSP, tylko we wtorek w Polsce wybuchło już 30 pożarów lasów i 126 pożarów traw. Niemal w całym kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego ogłoszony przez Instytut Badawczy Leśnictwa.



Od początku tego roku w lasach wybuchło ok. 3,5 tys. pożarów, z czego ok. 2,5 tys. - w samym kwietniu. W tym miesiącu w tego typu zdarzeniach zginęły już dwie osoby. Strażacy i leśnicy apelują o zachowanie wzmożonej ostrożności w lasach.

We wtorek straż pożarna podejmuje interwencje także w związku ze skutkami silnego wiatru, ze względu na który Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla sześciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.