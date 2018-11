Wniosek do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o zwołanie w piątek dodatkowego posiedzenia Sejmu, na którym premier Mateusz Morawiecki miałby przedstawić informację o "aferze ws. KNF", a izba - przyjąć uchwałę ws. powołania komisji śledczej - zapowiedzieli w środę posłowie PO.

"Składamy dziś na ręce marszałka Kuchcińskiego wniosek o zwołanie pilnie posiedzenia Sejmu w piątek o godz. 12. Na tym posiedzeniu Sejmu oczekujemy dwóch punktów: informacji Prezesa Rady Ministrów o całej aferze związanej z KNF i pisaniem prawa pod zamówienie publiczne, a właściwie korupcyjne, informacji także prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i drugiego punktu: podjęcia uchwały o powołaniu komisji śledczej, która ma tę sprawę zbadać" - oświadczył na środowym briefingu w Sejmie szef klubu PO Sławomir Neumann.

Jak zaznaczył, jego klub chce by, "ten proceder był dokładnie prześwietlony, a udział w sprawie poszczególnych osób - dokładnie zbadany".

Inny z posłów PO, Mariusz Witczak podkreślił, że "w toku dyskusji pomiędzy szefem KNF i właścicielem banku "pojawia się wątek przejęcia banku za złotówkę". Mówił, że w świetle dzisiejszych przepisów przejęcie banku "jest niezwykle skomplikowaną procedurą, nieomalże nie do przeprowadzenia". Tymczasem - jak powiedział - ze strony PiS "pojawiła się inicjatywa legislacyjna, która polega na wprowadzeniu w trybie nadzwyczajnym poprawki do ustawy o nadzorze i ochronie interesów na rynku finansowym - bardzo skomplikowana, wielostronicowa, która musiała być przygotowywana przez prawników przez co najmniej kilka tygodni (...), sprowadzająca możliwość przejęcia banku do bardzo prostej decyzji". Jak ocenił Witczak, tą sprawą powinna zająć się komisja śledcza.

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

We wtorek po południu Chrzanowski poinformował PAP, że składa dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Jak dodał, czyni to "z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy dla dobra państwa". Tego samego dnia późnym popołudniem szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w radiowej Trójce, że premier przyjął dymisję Chrzanowskiego. W środę Dworczyk poinformował, że na miejsce byłego przewodniczącego KNF jako pełniący obowiązki powołany zostanie jeden z jego dotychczasowych zastępców.