Oczekujemy pełnej publikacji wszystkich lotów marszałka Kuchcińskiego w statusie HEAD od 2015 r. oraz pełnej informacji, kto w tych lotach uczestniczył - mówili w czwartek w Sejmie posłowie PO-KO.

"Jeszcze kilka dni temu zadawaliśmy pytanie, kto latał z panem marszałkiem Markiem Kuchcińskim, dziś właściwie możemy zadać inne pytanie, kto z PiS-u nie latał za pomocą wojskowego transportu. Kto z PiS-u nie korzystał z przywilejów władzy, kto z PiS-u nie czerpał garściami z tych przywilejów, które powinny być zarezerwowane tylko i wyłącznie do misji oficjalnych" - podkreślał w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie poseł Marcin Kierwiński (PO-KO).

W jego ocenie dymisja marszałka Kuchcińskiego jest "rzeczą oczywistą". "Kuchciński powinien być zdymisjonowany już po pierwszych informacjach, ale nawet dzisiaj dymisja Kuchcińskiego nie zamyka sprawy 'lewych lotów. Dziś oczekujemy pełnej transparentności; dziś oczekujemy pełnej publikacji wszystkich lotów od 2015 roku w statusie HEAD, nie tylko na jednej trasie i dotyczących jednego dysponenta, oczekujemy wszystkich lotów dotyczących wszystkich dysponentów. Wszystkich informacji kto w tych lotach uczestniczył" - zaznaczył Kierwiński.



Kierwiński: Sprawdzimy też innych

Jego zdaniem "skala patologii, jeżeli chodzi o Kancelarię Sejmu, o pana marszałka Kuchcińskiego pokazuje, że PiS jest formacją, która ma bardzo wiele na sumieniu". "Jeżeli dziś nawet będzie dymisja pana Kuchcińskiego to niezbędne jest pokazanie Polakom, czy na innych trasach(...) nie dochodziło do analogicznych patologii. Czy nie dochodziło do tego, że politycy PiS traktowali ten transport wojskowy jako swoją taksówkę. Czy pan premier Mateusz Morawiecki, który także może wystąpić o lot HEAD nie zabierał kolejnych polityków, może także tych najważniejszych polityków. To będziemy sprawdzać" - zapowiedział poseł PO-KO.

Poinformował też, że w czwartek jest umówiony na odbiór dokumentów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczących informacji, które ma KRPM odnośnie lotów marszałka Kuchcińskiego. "Zadamy pytania też o samego pana premiera Morawieckiego. Po tym, co widzimy, po tej skali nieuczciwości i okłamywania Polaków możemy postawić taką tezę, że pewnie, jeżeli skontrolowany zostanie także pan premier Morawiecki to również dowiemy się nowych, ciekawych faktów" - podkreślił Kierwiński.

Zdaniem posła Roberta Kropiwnickiego (PO-KO), liczba lotów marszałka Kuchcińskiego była większa od tej, o której mówił marszałek Kuchciński. "Lotów z członkami rodziny było 25, nie 23, a indywidualnych przelotów (...) było co najmniej 35. I mówimy tu o czasie od początku roku 2018. Nie mamy informacji o latach 2016-2017, wtedy również marszałek Kuchciński używał embraera i innych środków wojskowych takich jak śmigłowce" - zaznaczył poseł PO-KO.

Dodał, że kolejnym bardzo bulwersującym newsem jest to, że z tych lotów korzystała siostra marszałka Kuchcińskiego Beata Kuchcińska. "I niech ktoś to wytłumaczy, że ona również była członkiem misji oficjalnej. W jakim celu i w jakim charakterze siostra marszałka, która pracuje w publicznej jednostce, w publicznej spółce używała lotu o statusie HEAD? To naprawdę jest nie do wytłumaczenia. Tylko dymisja może zamknąć tę sprawę, a całe zachowanie PiS w tej sytuacji, w całej aferze Kuchcińskiego można krótko nazwać: kłamstwo, oszustwo i manipulacja" - mówił Kropiwnicki.

Afera samolotowa

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

W poniedziałek Kuchciński, przepraszając za loty z rodziną flotą rządową, poinformował, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.

Z kolei w poniedziałek wieczorem na stronach Sejmu opublikowano "wykaz krajowych podróży służbowych drogą powietrzną Marszałka Sejmu w czasie VIII kadencji". Wykaz CIS zawiera 85 pozycji opisujących podróże krajowe marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego między 17 marca 2016 r. a 22 lipca 2019 r. Jak wynika z wykazu 70 z nich odbywało się na trasie między Warszawą i Rzeszowem (w tym często z drogą powrotną). W wykazie opublikowanym przez CIS znalazły się też informacje dotyczące liczby podróży krajowych, liczby pasażerów na pokładzie (bez uwzględnienia nazwisk czy funkcji) oraz cel wizyty.(PAP)